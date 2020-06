The HandMaid’s Tale : un teaser aux airs de rébellion pour la saison 4

Attention, si vous n’êtes pas à jour dans The Handmaid’s Tale ou que vous ne voulez rien savoir de la prochaine saison, mieux vaut aller pourquoi la série est un plus qu’une simple fiction.

On le sait, en raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de coronavirus, la sortie de The Handmaid’s Tale, comme de nombreux autres films et séries va être repoussé. La quatrième saison devrait désormais arriver au mieux en début d’année 2021. Il faut dire que avant même les problèmes liés au virus, la série était déjà aux prises avec des problèmes d’agenda. Mais, pour nous faire patienter, le programme diffusé sur Hulu aux Etats-Unis (et OCS en France) vient de nous offrir un incroyable teaser.

Une nouvelle phase pour The Handmaid’s Tale ?

Cette vidéo de 90 secondes se révèle particulièrement riche en enseignements sur l’avenir de Gilead, l’univers dystopique imaginé par Margaret Atwood. On avait abandonné Elisabeth Moss aka June Osborne dans une situation pour le moins précaire. Les spectateurs étaient même en droit de se demander si elle allait survivre.

Les images de ce petit teaser qui mélange des images inédites et des séquences de la saison 3 incitent clairement à penser que oui et la voix off permet de dresser ce qui s’annonce comme le fil rouge des dix épisodes de la saison 4.

Cette guerre ne va pas se gagner toute seule. Nous commençons à peine

clame ainsi June. On peut donc fort logiquement penser que la rébellion, déjà entamée dans la saison 3 va se poursuivre et devrait concerner un nombre croissant de femmes. Si la première saison de The Handmaid’s Tale se basait sur le livre, les showrunners sont désormais en roue libre, sans matériau sur lequel s’appuyer.

A noter que Hulu a déjà acquis les droits pour une suite de The Handmaid’s Tale, écrite par Margaret Atwood.