Ce qui arrive quand on n’enferme pas son chat lors d’une interview

L’historien et politologue polonais Jerzy Targalski donnait une interview sur un sujet politique très sérieux, quand le chat est arrivé.

C’est la vidéo virale qui vous rappelle que si un jour, quelqu’un vient vous interviewer chez vous, assurez-vous que votre chat votre chien ou autre animal de compagnie, est bien enfermé. L’historien et politologue polonais Jerzy Targalski l’a appris à ses dépens. Alors qu’il donnait une interview pour discuter de la crise polonaise, un sujet très sérieux, un invité-surprise est arrivé devant la caméra : son chat. Et finalement, ce n’est pas grâce à ce qu’il a dit que Targalski a fait le buzz, mais plutôt à cause du chat.

Le plus impressionnant est que malgré les tentatives de l’animal pour l’interrompre, le politologue a continué à parler. D’après Rudy Bouma, qui a posté cet extrait, Targalski était imperturbable.

The Polish historian & political scientist Jerzy Targalski remained completely unruffled during our interview when this happened👇🤨🤷‍♂️ pic.twitter.com/4dLi16Pq1H — Rudy Bouma (@rudybouma) July 7, 2018

Fort heureusement, cette partie dans laquelle le chat monte sur la tête du politologue polonais n’a pas été inclus dans le montage final. Cependant, le chat a tout de même eu son moment de gloire. Comme vous pouvez le voir dans cet extrait publié sur Twitter par Nieuwsuur, le chat a même été filmé en gros plan (regardez vers 3 :50).