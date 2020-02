Ce smartphone Realme pourrait être en mesure de charger à 100 % en seulement 30 minutes

Il y a quelques jours, Samsung a officialisé le Galaxy S20, le Galaxy S20+ et le Galaxy S20 Ultra. Lors de sa présentation, le constructeur coréen a surtout mis l’accent sur les qualités de ces appareils pour la photo et la vidéo, et notamment la caméra de 108 mégapixels, ainsi que le zoom x100.

Mais outre la qualité des caméras, il y a un autre paramètre dont les utilisateurs de smartphones tiennent de plus en plus compte lorsque ceux-ci achètent un nouveau mobile : la recharge rapide.

L’autonomie a toujours été un critère important. Mais à défaut d’utiliser des technologies révolutionnaires qui permettraient de stocker plus d’énergie, sans sacrifier le design, les constructeurs étudient des moyens de permettre aux utilisateurs de charger leurs appareils le plus rapidement possible.

Dans ce domaine, les marques chinoises sont assez avancées. Xiaomi, par exemple, vient de présenter le Mi 10. Et l’un des points forts de celui-ci est qu’il peut être chargé à 30W avec un câble ou avec un socle de recharge sans fil. Quant à la version « Pro » du Mi 10, celui-ci est même compatible avec la recharge 50W avec un câble.

Mais visiblement, Realme, une autre marque chinoise, compte surenchérir, en proposant la recharge rapide 65W sur l’un de ses prochains modèles.

Dans un teaser pour le Realme X50 Pro 5G, cette marque annonce en effet la présence de cette technologie de recharge rapide à 65W.

We could think of a million situations in which having no battery could ruin your day.

But during the time you have been thinking about this, you would have already charged the #realmeX50Pro with its 65W SuperDart Charge to keep you going. #realme5G

— realme Europe (@realmeeurope) February 13, 2020