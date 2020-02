Samsung Galaxy S20 vs Galaxy S10 : quelles différences ?

Alors que Samsung est reconnu comme le plus grand fabricant de smartphones au niveau mondial, il doit perpétuer la tradition avec ses nouveaux flagship, les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra. Ces derniers prennent la suite de la gamme S10, et la version « e » disparaît du catalogue. Avec une concurrence moins accrue de Huawei à cause des soucis du chinois avec les autorités américaines, la voie semble toute tracée sur Android. Samsung se place plus que jamais comme une marque premium, dont le seul concurrent à l’heure actuelle est Apple. Dans cet article, nous comparons le Galaxy S10 avec le Galaxy S20.

Pour simplifier ce comparatif, nous allons voir quel est le meilleur choix entre le S10 et le S20, mais aussi le S10+ contre le S20+. Design, caractéristiques techniques, autonomie et prix, vous allez savoir quel est le meilleur smartphone Samsung dans la gamme S.

Comparatif : taille, design, écran

Design et écran

Samsung s’impose de plus en plus comme un constructeur avec des produits très réussis au niveau du design et de la qualité de l’écran.

Que ce soit Apple ou Samsung, les deux références mondiales accordent beaucoup d’importance au design et à la qualité de leur écran. Le S20 marque un vrai changement par rapport aux gammes précédentes à ce niveau.

Dans notre comparatif entre le Galaxy S10 et le Galaxy S20, l’un des critères essentiels est l’écran. Au niveau de la taille, Samsung a dévoilé deux versions qui permettent de répondre à une clientèle très large : le Galaxy S10 a un écran de 6,1 pouces contre 6,2 pouces pour le Galaxy S20, tandis que le Galaxy S10+ a un écran de 6,4 pouces contre 6,7 pouces pour le Galaxy S20+. Pour information le Galaxy S20 Ultra est tout simplement géant avec une dalle de 6,9 pouces.

Au niveau du ratio screen-to-body (taille de l’écran versus taille du boîtier), tous les modèles de S20 sont 1 à 2% plus intéressant que leurs prédécesseurs de la gamme S10.

Le vrai gros changement au niveau de l’écran entre les S10 et les S20 chez Samsung, est la fin de l’écran incurvé. Cette prouesse technologique n’était pas forcement apprécié par tout le monde, et le S10e avait bien séduit avec son écran plat. La définition change aussi, avec 1440 x 3200 pixels pour le Galaxy S20, le Galaxy S10 étant doté de 3040 x 1440 px. Le ratio passe au 20:9.

Dernier point sur lequel la gamme S20 se distingue de la gamme S10 : le taux de rafraîchissement passe à 120 Hz. La fluidité est donc largement au rendez-vous. Si vous achetez un Galaxy S20, vous aurez dans les mains un des meilleurs écrans du marché.

Au niveau des couleurs, alors que Samsung proposait le Galaxy S10 en noir, blanc ou vert et des versions premium en céramique, le Galaxy S20 est disponible en noir, gris, bleu et rose.

Dimensions et poids

Au niveau du comparatif des dimensions entre le Samsung Galaxy S10 et le S20 : le premier a un boîtier de 14,99 x 7,04 x 0,78 cm, contre 15,2 x 6,8 x 0,79 cm pour le Galaxy S20. Le nouveau modèle est donc légèrement plus fin, et bien plus long. Pour ce qui est de la version Plus, le Samsung Galaxy S20+ fait 16,2 x 7,4 x 0,78 cm, contre 15,76 x 7,41 x 0,78 cm pour le Galaxy S10+. Le S20 Ultra est géant, avec des dimensions de 16,7 x 7,6 x 0,88 cm.

Pour en venir maintenant aux différences de poids entre les deux, le Galaxy S10 est plus léger que le Galaxy S20. Il pèse 157 grammes, contre 164 grammes pour son petit frère. Pour continuer dans la comparaison des grands formats, le Galaxy S10+ pèse 175 grammes, contre 188 grammes pour le S20+ et le S20 Ultra pèse 221 grammes.

Système d’exploitation

Inutile de comparer les deux, les Samsung Galaxy S10 et S20 tournent tous sous la dernière version de One UI, la 2.0 au moment où l’on écrit ces lignes

Comparatif des performances

Samsung propose une expérience fluide sur ses smartphones haut de gamme, et chaque nouvelle génération s’améliore. Qui dit nouvelle version dit SoC mis à jour, à savoir l’Exynos 990 sur le Galaxy S20. Il est forcement plus puissant que l’Exynos 9820 présent sur les S10. Du côté de la mémoire RAM, le S20 aura 8 Go comme le S10, le S20+ passe à 12 Go (contre 8 Go pour le S10+).

Un autre point important de ces machines est leur autonomie. En effet, avec des caractéristiques techniques toujours plus puissantes, il est important de savoir combien on peut tenir après une charge complète. Si nous devions trouver un défaut principal aux Galaxy S10 c’était celui-là (surtout sur le S10e et à moindre mesure le S10). Pour le S20, Samsung a fait le choix d’une batterie de 4000 mAh contre 3400 mAh pour le S10. Le S20+ passe à 4500 mAh contre 4100 mAh pour le S10+. Le S20 Ultra dispose quant à lui d’une batterie de 5000 mAh.

Au niveau de la charge, c’est pareil pour tous les modèles, avec la charge sans-fil et la charge rapide. Le Samsung Galaxy S20 est cependant compatible avec la recharge 45W, ce qui permet une recharge bien plus rapide que les 15W des Galaxy S10.

Différence notable avec cette nouvelle version, chaque Galaxy S20 propose une version 5G pour 100€ de plus. Le Galaxy S20 Ultra est quant à lui 5G de base.

Appareils photo : Galaxy S10 vs Galaxy S20

C’est sur ce point que la gamme S20 marque des points vis-à-vis de la gamme S10. Sur le S10, on retrouvait un capteur de 12 Mpx Dual Pixel ouvrant à f/1,5 – f/2,4. Le second est un capteur ultra grand-angle de 16 Mpx qui ouvre à f/2,2. Le troisième est un téléobjectif de 12 Mpx avec zoom optique x2 qui ouvre à f/2,4. Sur le Samsung Galaxy S20, on retrouve aussi trois capteurs, et le zoom passe à du X3 avec un capteur de 64 Mpx. Sur les différentes prises que nous avons pu voir, le Zoom et le mode nuit s’améliorent grandement entre les deux appareils. La taille du capteur principal est aussi largement supérieure sur les S20 que sur les S10 (1,7 fois plus grand sur les S20 et S20+, 2,9 fois pour le S20 Ultra).

Le Samsung Galaxy S20 Ultra est largement au-dessus de tous les modèles classiques, avec un quadruple capteur 108 Mpx grand-angle, un Zoom 10x de 48 Mpx et un ultra grand-angle de 12 Mpx et un capteur ToF. À l’avant c’est pareil, avec un capteur selfie de 40 Mpx. C’est ce qu’il se fait de mieux aujourd’hui sur le marché.

Au niveau vidéo même constat, la gamme S20 est bien meilleure que la gamme S20, avec la possibilité de filmer jusqu’en 8K !

Prix : Galaxy S20 ou Galaxy S10 ?

Si vous cherchez à acheter un Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra en 2020, il sera évidemment plus cher que le Galaxy S10 ou S10+. Si l’ont devait comparer chaque modèle à sa version précédente, aucun doute, les Samsung Galaxy S20 sont meilleurs que les Galaxy S10. Mais il faut bien prendre en compte que les prix des Galaxy S10 ont bien baissé depuis le lancement, ce qui va peser lourd dans la balance au moment du choix.

Au niveau du placement tarifaire, rien ne change, le prix public du Galaxy S20 est de 909€, comme le Galaxy S10. La version 5G est proposée avec un tarif de 1009€ de son côté. Voici les meilleurs prix actuels des S10 et S20 :

Comme vous le voyez, le S10 est moins cher que le S20. Le meilleur prix actuel :

Pour les prix des Galaxy S20+ et S10+, Samsung suit la même logique avec un tarif public de 1009€. Voici les meilleurs prix actuels pour les deux versions. Ajoutez 100€ pour le Samsung Galaxy S20+ 5G.

Dernier de la gamme, le Samsung Galaxy S20 Ultra est vendu à un prix public de 1359€, voici notre tableau comparatif des meilleurs prix du S20 Ultra :