Ce système permet de sanctionner le téléphone au volant à tous les coups

Les causes de mortalité sur la route sont multiples, que ce soit la vitesse, l’alcool, ou encore la fatigue, toutes font des ravages. Cependant, l’une d’entre elles est particulièrement préoccupante, il s’agit du téléphone au volant. Aujourd’hui, tout se passe sur votre smartphone, que ce soit professionnel ou personnel, si bien que les notifications affluent à tous moments de la journée même lors de vos trajets quotidiens.

Il est de plus en plus tentant de jeter un oeil à son smartphone au volant, et ceci devient problématique dans la plupart des régions du monde. Problème, ce n’est pas si simple de prendre en flagrant délit un de ces conducteurs inconscients du danger. On vous en avait parlé il y quelques mois, en Australie, plus précisément en Nouvelle-Galles-du-Sud, le gouvernement a mis au point une technologie intéressante pour répondre à cette problématique. En effet, depuis quelques mois, cette région teste des caméras dotées d’IA capable de repérer les chauffeurs qui utilisent leur smartphone au volant.

Pendant plusieurs mois, cette technologie a été testée sur plusieurs tronçons pour apprendre à différencier plusieurs cas de figure afin d’éviter d’inculper à tort un conducteur. Aujourd’hui, la Nouvelle-Galles-du-Sud déploie ce système sur l’ensemble de son réseau principal. Le principal avantage de cette caméra est qu’elle peut être utilisée fixe, comme mobile. Pour les 3 prochains mois suivants, le lancement de ce système, les conducteurs dangereux auront droit à un premier avertissement. Par la suite, les autorités seront bien moins conciliantes puisque les amendes s’élèveront à 344 dollars australiens, soit environ 210 euros. Proche d’un établissement scolaire, cette amende s’élève à 457 dollars australiens soit près de 280 euros. Dans le premier cas, les conducteurs en infraction s’exposent à un retrait de 5 points, puis 10 points dans le cas suivant.

Si les autorités sont convaincues que ce système va drastiquement faire baisser le taux d’accidents mortels, les usagers sont quant à eux un peu moins enthousiastes. Certains s’offusquent par rapport aux soucis de confidentialité. Pourtant, cette technologie ne chercherait en aucun cas à détecter les visages, pour se concentrer principalement sur le comportement de l’automobiliste.

Nous allons observer les résultats de ce projet australien pendant quelques mois, pensez-vous qu’un tel dispositif puisse porter ses fruits en France ?