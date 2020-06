Ce tout nouveau microscope permet une avancée considérable dans la science quantique

Le professeur Ido Kaminer et son équipe ont réalisé une avancée spectaculaire dans le domaine de la science quantique : un microscope quantique qui enregistre le flux de la lumière. Les résultats de leurs recherches ont été publiés par le média Nature. Voici ce qu’a déclaré l’équipe de recherche à propos de cette découverte.

« Nous avons développé un microscope électronique qui produit, à bien des égards, la meilleure microscopie optique en champ proche au monde. Grâce à notre microscope, nous pouvons modifier la couleur et l’angle de la lumière qui illumine n’importe quel échantillon de nanomatériaux et cartographier leurs interactions avec les électrons, comme nous l’avons démontré avec les cristaux photoniques. C’est la première fois que nous pouvons réellement voir la dynamique de la lumière lorsqu’elle est piégée dans des nanomatériaux, plutôt que de nous fier à des simulations informatiques ».

Cette recherche devrait permettre de démocratiser davantage la conception de nouveaux matériaux quantiques, et par exemple améliorer la netteté des couleurs sur les smartphones et autres écrans. « Elle aura un impact encore plus important lorsque nous étudierons des nanomatériaux/quantiques plus avancés. Nous disposons d’un microscope à très haute résolution et nous commençons à explorer les prochaines étapes » a déclaré le professeur Ido Kaminer.

Il ajoute également : « Par exemple, les écrans les plus avancés au monde aujourd’hui utilisent la technologie QLED basée sur les points quantiques, ce qui permet de contrôler le contraste des couleurs à une définition beaucoup plus élevée. Le défi est de savoir comment améliorer la qualité de ces minuscules points quantiques sur de grandes surfaces et les rendre plus uniformes. Cela permettra d’améliorer la résolution de l’écran et le contraste des couleurs encore plus que ne le permettent les technologies actuelles. »

La suprématie quantique est le combat actuel de nombreux grands noms de la tech, à l’image du conflit récent entre IBM et Google.