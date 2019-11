Un célèbre site pour adultes va offrir un abonnement premium à tous ses utilisateurs qui iront voter

Il n’y à priori aucun lien entre entre l’industrie pornographique et les élections locales américaines. Et pourtant, YouPorn a décidé de passer à l’action pour encourager la mobilisation des citoyens en vue de cette journée électorale qui se tiendra le 5 novembre prochain.

Le site vient en effet de lancer une opération peu banale qu’il a présenté par le biais de son ambassadrice virtuelle, Jedy Vales :

Citoyens américains : Le jour des élections approche à grands pas et le 5 novembre, nous rappelons à tout le monde de sortir et de voter! Chez YouPorn, nous croyons en l’importance du vote et nous souhaitons donc encourager tous les citoyens à se rendre aux urnes en offrant aux électeurs un abonnement gratuit à YouPorn Premium […] Peu importe le parti que vous choisirez pour ce jour d’élection, nous convenons avec Pamela Anderson que tout le monde devrait profiter d’une vie paisible et sexy.