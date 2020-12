Certaines apps iOS vous permettront de partager vos achats avec votre famille

Désormais, si vous utilisez déjà la fonctionnalité de partage familial d’Apple, qui vous permet de partager certains contenus numériques achetés avec votre compte avec cinq personnes, vous avez un nouveau critère à prendre en compte lorsque vous vous apprêtez à payer pour une application payante. En effet, désormais, les développeurs d’applications pour la plateforme d’Apple ont la possibilité de prendre en charge ce partage familial pour les abonnements, ainsi que pour les « achats in-app non consommables ».

« Vous pouvez désormais activer le partage familial pour les abonnements autorenouvelables et les achats in-app non consommables, permettant aux utilisateurs de partager leurs achats avec jusqu’à cinq membres de la famille. Le partage familial offre une expérience utilisateur simplifiée et pratique et peut vous aider à attirer des abonnés, à encourager les abonnements payants, à accroître l’engagement des utilisateurs et à améliorer la rétention », peut-on lire dans une annonce d’Apple pour les développeurs.

Le développeur d’une application peut activer cette fonctionnalité s’il le souhaite

En d’autres termes, si le développeur d’une application que vous utilisez active cette nouvelle fonctionnalité, et que vous payez pour un abonnement, ou pour une offre payante pour ne plus voir de publicités, les personnes incluses dans votre « partage familial » pourront également profiter de cet achat.

Bien entendu, on ne s’attend pas à ce que tous les développeurs utilisent cette nouvelle fonctionnalité. Cependant, celle-ci pourrait permettre à certaines apps de se distinguer des concurrents.

Une section sur l’App Store vous permet de savoir si vous pourrez partager un abonnement (ou un achat in-app) avec les autres membres de votre famille

Pour reconnaitre les apps qui permettent de faire un partage familial, il suffit d’aller sur l’App Store et de vérifier dans les descriptions. L’application FoodNoms prend déjà en charge cette fonctionnalité. Et sur sa page sur l’App Store, cela est précisé : « Jusqu’à six membres de la famille peuvent utiliser cette app lorsque le partage familial est activé. »

App developer PSA: it is now possible to enable Family Sharing for IAPs and subscriptions, but you have to turn that on in App Store Connect. For subscriptions, it's under the duration… pic.twitter.com/Hj3NBRN3L0 — Steve Harris (@steveharris) December 3, 2020

Pour rappel, la fonctionnalité de partage familial sur l’écosystème d’Apple existe depuis des années. Pour configurer celle-ci, il faut aller dans les réglages, puis appuyer sur votre nom, et aller dans « Partage familial ».

La nouveauté, c’est que cette fonctionnalité peut maintenant inclure le partage d’abonnements, ainsi que les achats in-app non consommables (nous ne pourrez pas partager certains types d’achats in-app, comme des pièces dans un jeu vidéo), si elle est activée par le développeur.

En allant les réglages, en appuyant sur votre nom, puis en allant dans « Abonnements » vous avez aussi la possibilité de voir pour quels abonnements le partage familial est activé. Vous pouvez aussi activer automatiquement le partage de vos nouveaux abonnements.

Sinon, on rappelle aussi que récemment, Apple a annoncé un programme de soutient aux PME grâce auquel celles-ci paieront une commission réduire à 15 %, au lieu des 30 %. Cette offre est réservée aux développeurs qui ne gagnent pas plus d’un million de dollars par an.