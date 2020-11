Apple réduit sa commission afin de soutenir les petites entreprises

Depuis le début de la pandémie, les grands acteurs du numérique ne cessent d’annoncer de nouvelles offres afin de soutenir les petits développeurs. Et cette semaine, Apple a présenté un nouveau programme, appelé App Store Small Business Program.

En substance, la taxe d’Apple, que l’entreprise prélève sur les revenus des développeurs obtenus grâce aux applications payantes ou aux achats dans les applications, va passer de 30 % à 15 % pour les petites entreprises qui ont gagné moins d’un million de dollars par an.

« Les petites entreprises sont l’épine dorsale de notre économie mondiale et le cœur battant de l’innovation et des opportunités dans les communautés du monde entier. Nous lançons ce programme pour aider les propriétaires de petites entreprises à écrire le prochain chapitre de la créativité et de la prospérité sur l’App Store, et pour créer le type d’applications de qualité que nos clients adorent », a déclaré Tim Cook, le patron de la forme de Cupertino.

Apple espère que grâce à cette réduction de la commission prélevée par l’App Store, les développeurs pourront investir plus dans le développement de leurs activités. Pour être éligibles, les développeurs doivent justifier qu’ils n’ont pas gagné plus d’un million de dollars cette année. Le programme sera disponible à partir de janvier 2021. Les nouveaux développeurs seront aussi éligibles.

Si un développeur dépasse le million de dollars au cours de l’année, alors, la commission normale de 30 % est de nouveau applicable. En revanche, si un développeur voit ses revenus baisser en dessous du million de dollars, alors, il pourra être éligible pour la commission réduite de 15 % l’année suivante.

Apple balaie certaines accusations

En tout cas, avec ce programme, Apple montre qu’il soutient aussi les petites entreprises durant la crise de la COVID, alors qu’il a été accusé par Facebook de saper la relance de celles-ci à cause de certaines de ses mesures.

Une nouvelle règle qu’Apple a développée pour iOS va rendre le ciblage des publicités plus difficile à partir de l’année prochaine. Celle-ci oblige les applications mobiles à demander un consentement de l’utilisateur avant d’accéder à l’IDFA, un système d’identification indispensable pour bien cibler les pubs.

Et pour Mark Zuckerberg, cela pourrait empêcher une relance des PME en 2021. Pour lui, « la publicité personnalisée aide les petites entreprises à trouver des clients, à développer leurs activités et à créer des emplois ».

« Les actions prévues par des sociétés de plateformes comme Apple pourraient avoir un effet négatif significatif sur les petites entreprises et la reprise économique en 2021 et au-delà », a aussi déclaré le patron de Facebook. Cette nouvelle règle était d’ailleurs prévue pour cette année, mais finalement, Apple a décidé de repousser son application.

La taxe Apple est au cœur des débats

La « taxe » de 30 % prélevée par l’App Store a aussi déjà été à l’origine de tensions entre Apple et Facebook. Afin de permettre aux entreprises de gagner de l’argent grâce à des événements en ligne, le numéro un des réseaux sociaux a lancé une fonctionnalité permettant aux pages d’organiser des Live payants.

Facebook a décidé de ne rien prélever sur les revenus de ces pages, cependant Apple voulait quand même prélever ses 30 %. Mais finalement, la firme de Cupertino a changé d’avis et a accepté de renoncer provisoirement à ses commissions en ce qui concerne ces Live payants sur Facebook.

Le débat au sujet de cette « taxe » a été relancé cette année, à cause du conflit qui oppose la firme de Cupertino à Epic, le développeur du jeu Fortnite. Google prélève également des commissions similaires sur les revenus des développeurs. Mais sur Android, les utilisateurs ont la possibilité d’installer des applications qui ne proviennent pas de la boutique officielle.