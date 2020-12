Certains iPhone n’aiment pas du tout la dernière mise à jour d’Apple

« Mon iPhone X se décharge soudainement en plein après-midi alors que je pouvais terminer la journée sans problème auparavant ». Des témoignages comme celui-ci inondent les forums d’Apple et de Reddit depuis le déploiement de la mise à jour iOS 14.2.

Lancée au début du mois de novembre en version stable, la dernière mise à jour d’iOS promet d’améliorer la qualité de FaceTime (définition Full HD), inaugure de nouveaux emojis et fonds d’écran et corrige quelques petits bugs courants.

Problème : un certain nombres d’utilisateurs rapportent de gros problèmes d’autonomie depuis l’installation de cette mise à jour. Si les iPhone 12 semblent épargnés, les modèles plus anciens peuvent perdre jusqu’à 50% de batterie en 30 minutes.

Certains iPad Pro seraient aussi touchés

S’il est encore trop tôt pour s’alarmer, la multiplication des témoignages n’est pas non plus anecdotique. D’autant que les smartphones touchés semblent toujours êtres les mêmes : iPhone X, XS, XS Max, iPhone 7, 6S et iPhone SE de première génération. Certains propriétaires d’iPhone SE 2020 rapportent également des problèmes d’autonomie mais dans une moindre mesure. Sur Reddit, un développeur explique :

Mon iPhone SE 2020 s’est détérioré avec chaque version d’iOS 14. Pendant la nuit, alors que je dormais, il ne perdait que 1 à 2% de batterie en 8 heures. Il perd désormais 5% en 5 à 6 heures.

Les anciens iPhone semblent ne pas être les seuls produits concernés. La mise à jour d’iPad OS 14.2 provoquerait elle aussi des problèmes d’autonomie sur les iPad Pro de 2018.

La mise à jour iOS/iPad OS 14.3 est attendue dans les prochaines semaines, l’occasion pour Apple de corriger ces soucis d’autonomie. À moins que ces problèmes touchent davantage d’utilisateurs, auquel cas Apple aurait tout intérêt à déployer un correctif au plus vite.

Ce nouveau désagrément intervient alors qu’Apple vient de lancer un programme de réparation gratuite pour des iPhone 11 défectueux. « Un nombre limité » de ce modèle étaient touchés par des problèmes d’écran.

Certains utilisateurs avaient en effet signalé des bugs au niveau de la réponse tactile de la dalle. Alors que les plaintes s’étaient d’abord multiplié sur les forums spécialisés, la gronde a pris de l’ampleur sur les réseaux sociaux. À tel point qu’Apple a fini par lancer ce programme de réparation.

Pour l’heure, Apple ne s’est pas exprimé au sujet des problèmes d’autonomie liés à la mise à jour 14.2 d’iOS. Si vous êtes concernés, vous devrez donc prendre votre mal en patience et/ou adopter un ancien réflexe : transporter avec vous un chargeur et une batterie externe. Quelle époque !