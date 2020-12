Certains smartphones Android sont désormais compatibles avec Amazon Luna

Il y a quelques semaines, Amazon levait le voile sur son service gaming Luna. Un service proposé sur PC, Mac, Fire TV, iPhone et iPad (via des applications Web), sans oublier une version Android prévue après le lancement. Un service de cloud gaming tout récent sur le marché vidéoludique, qui vient tout juste de connaitre sa première mise à jour majeure.

En effet, Amazon vient de confirmer officiellement la liste des premiers smartphones qui seront compatibles avec Luna. Une compatibilité d’ores et déjà disponible, avec dans un premier temps certains smartphones de chez Google à savoir les Pixel 4, Pixel 4XL, Pixel 4a, sans oublier le Pixel 5.

Hey @TheCodeB00K, as Raghu from Team Luna explains below, you won’t have to wait very long for Android support (or, like, at all). Play Luna with early access now: https://t.co/IU81kXZouU pic.twitter.com/aVDCbQcP64

— Amazon Luna (@amazonluna) December 15, 2020