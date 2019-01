CES 2019 : avec C-V2X, Ford va déployer la connectivité « totale » dans tous ses véhicules

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Depuis qu’internet et les fonctionnalités d’info-divertissement numériques se sont invités dans les voitures, nous pensons savoir à peu près ce qu’est un véhicule connecté.

Et bien en fait pas du tout.

Car la connexion (ou connectivité) d’une voiture est très loin de se limiter à sa simple capacité à recevoir des données via internet. Les ingénieurs du secteur automobile planchent déjà sur la connectivité du futur, une connectivité omnidirectionnelle impliquant tous les acteurs et infrastructures liés aux déplacements individuels, le tout à base de 5G.

Ainsi, Ford, qui rappelle que l’ingénieur anglais John Peake Knight a inventé le premier outil de communication routière, un feu de signalisation destiné à aider les gens à traverser une intersection encombrée à Londres, vient d’annoncer qu’il allait déployer le système de communication C-V2X dans tous ses véhicules à l’horizon 2022, c’est-à-dire demain.

Des voitures connectées entre elles, avec les piétons et les infrastructures routières

De quoi s’agit-il exactement ? Le C-V2X, pour « Cellular Vehicle-to-everything », est une technologie de communication sans fil qui peut « parler à » et « écouter » des véhicules, des personnes et des infrastructures de gestion de la circulation équipés de manière similaire, comme les feux de signalisation, afin de relayer des informations importantes et de contribuer à rendre la mobilité urbaine plus sûre et moins congestionnée. Conçu pour accompagner le réseau cellulaire 5G, le C-V2X permet une communication directe entre les appareils connectés, ce qui signifie qu’un signal n’a pas besoin de transiter par un relai cellulaire, ce qui permet aux véhicules d’envoyer et de recevoir rapidement des informations, et aux conducteurs de savoir ce qui les attend avant même qu’ils ne le découvrent de visu.

Avec le C-V2X, la gestion des croisements devient plus facile puisque les véhicules pourront communiquer entre eux pour négocier lequel des deux a la priorité de passage. De la même façon, une voiture impliquée dans un accident peut transmettre son statut aux véhicules qui s’approchent, les avertissant à l’avance d’une situation potentiellement dangereuse. Même un piéton équipé d’un téléphone mobile pourrait communiquer sa position à d’autres véhicules, ce qui permettrait de s’assurer que tout le monde sur la route est informé du fait que des personnes pourraient se trouver hors de sa ligne de vue directe.

Le feu de circulation qui murmurait à l’oreille des autos

Concernant les infrastructures, un sujet lié à la smart city, Avec le C-V2X, les villes pourraient utiliser cette technologie pour permettre aux voitures de « parler » aux systèmes intelligents de gestion de la circulation afin de créer des transport plus fluides. Par exemple, un feu de circulation peut envoyer des signaux avertissant les conducteurs qu’il deviendra vert ou rouge, ou qu’un conducteur risque d’utiliser un feu rouge. Les panneaux de signalisation routière pourraient avertir à l’avance des accidents récents ou fournir plus de renseignements sur les travaux de construction routière, ce qui donnerait aux conducteurs la possibilité de changer de route ou de se déplacer de façon plus sécuritaire dans les zones de travaux.

Pour Ford, la décision de déployer cette technologie est facilitée par l’intégration d’une connectivité cellulaire classique d’ici la fin de 2019 dans chaque véhicule de la marque. Le C-V2X fonctionnera avec Ford Co-Pilot360, la suite de fonctionnalités d’assistance au conducteur et de sécurité de série présente en Amérique du Nord sur les voitures particulières et SUV de la marque. Il est fort probable que l’Europe et le reste du monde suivront très rapidement.