CES 2019 : Des Chromebooks sous AMD chez Acer et HP

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Des Chromebooks sans processeur Intel chez Acer et HP

Dans le cadre du CES 2019, HP et Acer ont officialisé une nouvelle génération de Chromebooks, animés par un processeur AMD. Du côté de chez HP, on a présenté le nouveau Chromebook 14, tandis qu’Acer a levé le voile sur le modèle Chromebook 315. Ce sont les premiers à utiliser une puce AMD, abandonnant par la même occasion ce cher Intel.

Ainsi, les deux nouveaux Chromebooks signés HP et Acer seront disponibles en boutiques dans les prochaines semaines, et seront animés par un processeur dual-core AMD A4, avec la possibilité d’opter pour un modèle A6 sur certains marchés. Evidemment, il s’agit là de processeurs relativement modestes (en terme de prix comme de performances), parfaitement dans l’esprit Chromebook, soit un laptop abordable, simple d’utilisation, doté d’une solide autonomie, et apte à réaliser les tâches simples du quotidien.

Les deux constructeurs promettent ainsi une autonomie d’environ 10 heures, avec des performances forcément plus faibles qu’un « vrai » processeur, mais largement suffisantes pour animer un Chromebook. Côté tarifs, le nouveau Chromebook 14 proposé par HP sera affiché à partir de 269 dollars pour la version 4 Go RAM / 32 Go de mémoire. Du côté de chez Acer, le nouveau Chromebook 315 disposera d’une dalle IPS de 15,6″ compatible Full HD, et sera affiché à partir de 279 dollars. Une version avec écran tactile sera proposée, avec la possibilité de profiter de 8 Go de RAM.

Les amateurs de Chromebook seront évidemment ravis de voir enfin AMD entrer dans la course, ce qui devrait jouer sur les tarifs de ces ordinateurs portables, mais aussi sur les performances, Intel n’étant désormais plus en position de force sur le segment.