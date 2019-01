Avec USBGuard, Chrome OS va bloquer le port USB des Chromebook (en veille)

Chrome OS va renforcer la sécurité des Chromebook

Il y a quelques mois, Apple lançait la fonction « Mode USB Restrictif », qui permet de bloquer le port Lightning d’un iPhone quand le terminal n’a pas été déverrouillé à travers un code PIN, le Touch ID ou le Face ID durant les sept derniers jours. Du côté de chez Google et Chrome OS, on va proposer très bientôt une fonctionnalité similaire, afin de renforcer la sécurité des Chromebook : USBGuard.

La fonction sera sensiblement identique puisque les ports USB d’un Chromebook seront désactivés lorsque l’ordinateur sera en mode Veille depuis plus d’une heure. Evidemment, les appareils déjà reliés à l’ordinateur continueront de fonctionner normalement, et cette nouvelle fonction ne viendra pas interrompre un transfert de données par exemple.

Une fois que la fonction sera déployée, l’utilisateur aura malgré tout la possibilité de filtrer les terminaux qu’il souhaite voir figurer dans une « whitelist« . De cette manière, on pourra par exemple enregistrer un clavier, une souris ou une clé USB, de manière à ce que ces derniers ne soient jamais impactés par la nouvelle fonction USBGuard.

Cette dernière empêchera en revanche un appareil non identifié de se connecter au Chromebook, pour par exemple lire du code et effectuer une commande non désirée. Une excellente nouvelle donc pour tous les amateurs de Chromebook, qui vont bientôt pouvoir bénéficier d’une couche de sécurité supplémentaire avec USBGuard. Reste à savoir maintenant quand cette nouvelle fonction sera déployée.