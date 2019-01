CES 2019 : Cybic Legend, ce vélo intelligent embarque Alexa

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Le Cybic Legend, qui est présenté au CES 2019 de Las Vegas, est un vélo intelligent qui embarque Alexa, l’assistant personnel d’Amazon. Il s’agit aujourd’hui d’un vrai plus et même d’une révolution dans l’univers de la mobilité urbaine. Disposer d’Alexa sur un vélo sera en effet un vrai argument marketing, car non seulement il pourra vous guider au quotidien et vous simplifier la vie, mais cela sera aussi le gage d’une plus grande sécurité.

Cybic Legend : un vélo intelligent intégrant Alexa

La présence de l’assistant personnel Alexa d’Amazon sur le Cybic Legend simplifiera en effet l’accès à différentes fonctionnalités, ce qui évitera de passer par son smartphone et donc de conserver la vue sur la route et les mains sur le guidon. De plus, ce vélo intelligent vous fera gagner du temps, puisque vous serez informé en temps réel de l’état du trafic et de la météo. Il pourra aussi régler l’éclairage de façon autonome en l’adaptant aux circonstances.

Il sera possible de commander l’assistant Alexa soit via l’écran tactile présent sur le cadre du vélo ou par commandes vocales. De cette manière, il sera facile de voir un message, de choisir un itinéraire, de lancer de la musique ou de se commander un plat à domicile durant le trajet. Les adeptes des données seront heureux de consulter une foule d’informations sur le chemin, comme votre vitesse, le temps de trajet, la distance parcourue, etc.

Toujours dans le domaine de la sécurité, le Cybic Legend permet de bloquer le vélo et intègre un système de tracking en cas de vol, pour géolocaliser ce dernier.

Il faudra attendre que l’on déniche ce vélo au CES car pour l’instant on ne sait pas grand chose concernant sa commercialisation et notamment sa date de sortie et son prix. D’ailleurs, il serait aussi question d’une version électrique, nommée Cybric E-Legend. Un vague « été 2019 » circule et les ventes seront confiées aux magasins Halfords au Royaume Uni… A suivre !