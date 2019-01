CES 2019 : Eve (Elgato) dévoile un éclairage de studio compact pour YouTubeurs

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

La société Eve a dévoilé un panneau lumineux qui s’adresse aux créateurs de contenu vidéo tels que les YouTubeurs et les streamers. Le Key Light est commercialisé au tarif de 199,95 euros.

Eve dédie son produit aux YouTubers et aux streamers

Configurer une installation vidéo dans sa chambre ou son studio peut être une problématique relativement difficile à résoudre pour un créateur de contenu. En effet, le matériel peut rapidement être coûteux et nécessite souvent d’avoir déjà des bases pour bien choisir les produits en fonction de leur utilisation.

Le Key Light de Eve Systems propose donc une alternative à l’éclairage de studio grâce à un système qui se veut plus compact et plus simple d’utilisation. En effet, l’appareil prend la forme d’un panneau lumineux de LED qui se fixe simplement au bureau grâce à une pince, qui évite d’avoir à faire de la place pour un dispositif qui utilise un pied qui se pose au sol. Dans ce cas, ce dernier est tout de même réglable afin que l’utilisateur puisse régler sa hauteur.

Une fois qu’il est en place, le Key Light d’Eve se configure facilement grâce à l’aide d’une application qui permet d’effectuer plusieurs réglages, à l’exemple de l’intensité de la lumière. Pour se faire, des curseurs renseignent la luminosité et la température des couleurs.

Outre cette nouveauté, Eve a également dévoilé deux autres produits ces derniers jours : un bandeau LED et une multiprise compatibles avec HomeKit, comme c’est habituellement le cas. Concernant l’utilisation du premier objet, il peut s’installer derrière un canapé afin de créer différentes ambiances.

Le Key Light sera disponible à la vente dès le 14 janvier, mais il est déjà possible de le précommander sur le site web d’Eve au tarif de 199,95 euros. D’autre part, le système est déjà en vente sur Amazon.