CES 2019 : Google Assistant, bientôt installé sur un milliard d’appareils

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Comme l’année dernière, les assistants numériques sont les stars du CES 2019 de Las Vegas. Et Google en profite pour dévoiler quelques statistiques sur Google Assistant.

D’après la firme de Mountain View, d’ici la fin de ce mois de janvier, Assistant sera installé sur plus d’un milliard d’appareils. Au mois de mai, ce nombre était de 500 millions.

Néanmoins, une « vaste majorité » des appareils utilisant Google Assistant ne sont pas des enceintes connectées, mais des smartphones. C’est ce qu’a admis un responsable dans une interview avec le site The Verge.

Mais les enceintes connectées auraient une part significative. Et surtout, le nombre d’enceintes utilisant Google Assistant ne cesse de grandir.

Sinon, on notera également qu’Assistant est disponible dans de plus en plus de pays. « Nous avons appris à Assistant à parler de nouvelles langues et à comprendre les cultures locales. Il est traduit dans près de 30 langues et 80 pays, contre 8 langues et 14 pays l’année dernière », écrit Scott Huffman (VP, Engineering, Google Assistant), dans un billet de blog.

Google Assistant sur les téléphones basiques ?

En plus des smartphones et des enceintes connectées, Google voudrait également populariser son assistant numérique sur les téléphones basiques, qui sont encore très utilisés dans les pays émergents.

« Il existe aujourd’hui un grand nombre de téléphones basiques sur le marché – des centaines de millions », indique le responsable de Google cité par The Verge. La firme de Mountain View aurait l’intention d’en dire plus lors du Mobile World Congress à Barcelone.

En tout cas, il est à rappeler qu’en 2018, Google a investi dans KaiOS, un système d’exploitation basé sur Firefox OS mais destiné aux téléphones basiques, et a décidé d’y intégrer ses différents services, dont YouTube, Google Maps et Google Assistant.

(Source)