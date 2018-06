Google investit dans KaiOS Technologies, la société qui a ressuscité Firefox OS

Alors qu’il propose déjà Android Go pour les smartphones low-cost, Google investit dans KaiOS, un système d’exploitation basé sur Firefox OS et conçu pour les téléphones basiques.

Vous souvenez-vous de Firefox OS ? Il y a quelques années, la fondation Mozilla a lancé ce système d’exploitation basé sur les technologies web, en ciblant les smartphones d’entrée de gamme. Plus tard, Mozilla a abandonné le projet, mais le code était open source. Et une autre société, Kai, a décidé de se baser sur ce code pour créer KaiOS. A l’instar de Firefox OS, KaiOS est basé sur les mêmes technologies web. Mais cette fois-ci, la cible n’est plus les smartphones low-cost, mais les téléphones basiques.

En effet, même si le marché des mobiles est aujourd’hui dominé par les smartphones, celui des téléphones basiques (comme le Nokia 3310) n’est pas encore mort. Et on estime même que ces 5 prochaines années, 500 téléphones basiques seront vendus par an.

De ce fait, il n’est pas étonnant que Google s’intéresse à ce marché. La firme de Mountain View vient d’investir 22 millions de dollars dans KaiOS. « Ce financement nous aidera à accélérer le développement et le déploiement mondial des téléphones compatibles KaiOS, ce qui nous permettra de connecter la vaste population qui n’a toujours pas accès à Internet, en particulier dans les marchés émergents », se réjouit Sebastien Codeville, CEO de KaiOS Technologies.

Des téléphones basiques avec Google Assistant

Mais ce n’est pas tout. Google et KaiOS ont également convenu d’intégrer Google Assistant, Google Maps, YouTube et Google Search sur le système d’exploitation. « Nous voulons nous assurer que les applications et services Google sont accessibles à tous, qu’ils utilisent des ordinateurs de bureau, des smartphones ou des téléphones basiques », a déclaré Anjali Joshi, vice-président. Joshi travaille pour l’initiative Next Billion Users de Google, dont le but est d’atteindre les nouveaux internautes dans les pays émergents comme l’Inde en adaptant les produits aux particularités de ces marchés. C’est dans le cadre de cette même initiative que Google a lancé Android Go, la variante d’Android pour les smartphones low-cost.

KaiOS a déjà signé avec de nombreux partenaires, dont HMD (Nokia), TCL (Alcatel) et Micromax. Le système d’exploitation propulse la nouvelle version du Nokia 8110 et en Inde, KaiOS a même déjà dépassé la part de marché d’iOS, d’après TechCrunch. Actuellement, 40 millions de téléphones sous KaiOS auraient déjà été expédiés.

Outre les applis de Google, KaiOS a également une application Facebook, Twitter, et une version de WhatsApp pour le système d’exploitation serait déjà en cours de développement.