CES 2019 : HTC présente ses casques de réalité virtuelle Vive Cosmos et Vive Pro Eyes

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Zoom sur le casque HTC Vive Cosmos

Pendant sa conférence à Las Vegas HTC a dévoilé son casque Vive Cosmos, le tout premier casque de réalité virtuelle sous Vive Reality System. Le HTC Vive Cosmos, sera donc un nouveau casque autonome de réalité virtuelle, qui supplantera on imagine le Vive Focus, afin d’offrir aux utilisateurs une expérience VR n’importe où et à tout moment. C’est probablement, son plus gros point fort pour le grand public, le Vive Cosmos se connecte facilement à un smartphone permettant ainsi de profiter de la liberté de jeu absolument partout…

A propos de son casque Cosmos, Daniel O’Brien, directeur général de la zone Amérique, a indiqué : « nous avons découvert que 85% des acheteurs potentiels pensent que la facilité d’utilisation et d’installation sont les facteurs les plus importants à considérer pour l’achat d’un casque de réalité virtuelle. Nous sommes convaincus que le Cosmos rendra la VR plus accessible à celles et ceux qui n’ont pas encore investi dans la VR tout comme à celles et ceux qui recherchent une expérience supérieure ».

Le casque HTC Vive Cosmos est équipé de quatre caméras (deux à l’avant et une sur chaque côté), afin de se localiser, sans avoir à équiper la pièce avec des stations pour jouer.

La présentation s’arrête là car il reste encore du chemin avant de pouvoir s’offrir ce casque VR. En effet, le HTC Vive Cosmos sera proposé uniquement en version « Developer Kit » dans les mois à venir. Il est facile de déduire qu’au moins une bonne année sera nécessaire avant d’espérer une commercialisation, c’est pourquoi le prix et la date de lancement ne seront annoncés qu’en milieu d’année.

Zoom sur le casque HTC Vive Pro Eyes

Durant sa conférence, HTC a également dévoilé le Vive Pro Eye, qui comme on le devine avec ce nom, est un casque très proche du Vive Pro mais disposant de capteurs de détection des mouvements des yeux, dont entend souvent parler sous le terme « Eye Tracking ». L’intérêt de cette nouvelle technologie est double, d’une part cela permet de faciliter la navigation notamment dans les menus, en se passant des contrôleurs et d’autre part, cela permet d’optimiser la netteté et les performances du casque, en proposant ce que l’on appelle un rendu fovéale. Il s’agit de proposer une image extrêmement nette là où se posent les yeux et le reste de l’image est floue, il n’est donc plus nécessaire de charger l’ensemble de l’image dans la même qualité.

Pour ce casque de réalité virtuelle, il faudra patienter jusqu’au second trimestre 2019, et mettre la main au portefeuille, car il sera plus cher que l’actuel HTC Vive Pro, un détail puisque ce casque sera principalement destiné aux professionnels.