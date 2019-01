CES 2019 : Legrand dévoile des interrupteurs qui intègrent Alexa

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Le français Legrand a profité du CES pour officialiser la sortie d’interrupteurs qui bénéficient de l’intégration d’Amazon Alexa, soit un nouvel objet connecté qui intègre l’assistant.

Legrand mise sur le potentiel d’Alexa

Comme le rappelle l’entreprise française dans un communiqué, Alexa a fait son arrivée en France en juin dernier, c’est-à-dire il y a encore moins d’un an. Néanmoins, de nombreuses entreprises se sont tournées vers son intégration afin que les utilisateurs puissent en bénéficier dans leur foyer. Compte tenu du potentiel de développement des assistants vocaux dans le pays, Legrand dévoile des interrupteurs qui se basent sur le programme « built-in » d’Amazon. D’ailleurs, cette nouveauté a reçu un Innovation Awards dans la catégorie « Smart Home » cette année.

Par conséquent, les nouveaux interrupteurs de la société permettent d’effectuer des actions propres à Alexa, à l’exemple de l’écoute musicale, de la recherche Internet, de la commande des objets connectés de la maison, et bien d’autres possibilités. Comme l’indique Legrand, cette nouvelle solution est désormais intégrée aux appareils déjà existants, à l’exemple de Living Now et de Céliane, pour ce qui est de la zone européenne.

En termes de tarifs, Living Now avec Alexa sera déployé à l’international dès juin 2019 pour un prix de départ de 149,99 euros.

Legrand complète ce premier service en complétant également son offre de portier connecté avec le Classe 100X. Considéré par l’entreprise comme le petit frère du Classe 300X lancé à l’automne 2017, le nouveau modèle permet de se baser sur la voix et l’image pour contrôler son foyer, que l’on soit à l’intérieur ou en déplacement, à la façon d’une sonnette connectée.

Le Classe 100X sera disponible en Europe à la même date que le Living Now avec Alexa, c’est-à-dire en juin 2019. Le poste intérieur sera lancé dès 490 euros pour un kit maison individuelle dès 900 euros.

Pour rappel, Legrand a racheté Netatmo, une startup spécialisée dans les objets connectés, il y a quelques mois. Cette dernière est également présente au CES 2019, salon durant lequel elle a dévoilé une sonnette intelligente baptisée Smart Video Doorbell.