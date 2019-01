CES 2019 : Les nouvelles Smart TV Samsung seront compatibles avec Alexa et Google Assistant

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Comme l’année dernière, les assistants numériques ont une place de premier rang au CES de Las Vegas. Et il n’a pas fallu attendre longtemps pour que l’on ait droit aux premières annonces par rapport à Amazon Alexa et Google Assistant.

Par exemple, Samsung a profité de cet événement annuel pour annoncer que ses futures SmartTV supporteront Google Assistant et Amazon Alexa.

En d’autres termes, si vous avez des enceintes connectées utilisant l’un de ces deux assistants, comme un Google Home ou un Amazon Echo, vous pourrez commander votre télévision Samsung avec celles-ci.

Commander une TV Samsung avec une enceinte connectée

Comme vous le savez certainement déjà, Samsung a son propre assistant numérique (Bixby) et est sur le point de lancer une enceinte connectée (Galaxy Home) propulsée par celui-ci. Néanmoins, l’offre de Samsung n’est pas encore en mesure de concurrencer celles d’Amazon ou de Google. De ce fait, le fait que le géant coréen ouvre ses télévisions aux assistants de ses concurrents est tout à fait normal.

Bixby ne disparait pas pour autant. S’il sera possible de commander les télévisions Samsung avec Google Assistant ou Amazon Alexa depuis une enceinte connectée, Bixby reste l’assistant installé sur ces SmartTV.

Bien entendu, d’autres marques de SmartTV proposent déjà le support de Google Assistant ou d’Amazon Alexa. Néanmoins, étant donné l’importance de Samsung sur le marché des écrans et des télévisions, il s’agit d’une grande nouvelle.

Sinon, Samsung vient également d’annoncer l’arrivée d’iTunes sur ses Smart TV. L’application en question sera baptisée « iTunes Movies and Tv Shows » et sera disponible dans plus de 100 pays.

(Source)