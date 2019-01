CES 2019 : Apple exporte iTunes… sur les Smart TV Samsung !

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Apple et Samsung main dans la main

Les deux meilleurs ennemis du monde high-tech, Apple et Samsung, refont parler d’eux l’occasion du CES 2019. Pas question d’un énième procès cette fois, mais plutôt de l’arrivée du logiciel iTunes au sein des Smart TV Samsung dans le courant de l’année 2019. Une arrivée qui s’accompagne en prime de la compatibilité AirPlay 2.

L’application en question sera baptisée « iTunes Movies and Tv Shows » et sera disponible dans plus de 100 pays. En ce qui concerne AirPlay 2, la disponibilité sera déployée dans pas moins de 190 pays. L’application permettra évidemment à l’inconditionnel d’iTunes de lire le contenu existant, mais aussi d’acheter du nouveau contenu iTunes directement depuis sa Smart TV Samsung.

L’application prendra en charge les fonctions propres aux Smart TV Samsung, à savoir Universal Guide et Bixby. Il s’agit évidemment d’un sacrée événement pour iTunes, qui s’exporte donc sur des terminaux non-Apple, si l’on excepte évidemment la présence du logiciel sur les environnements Windows. Bientôt, plus besoin d’Apple TV donc pour profiter des contenus iTunes sur sa Smart TV Samsung.

Pour Eddye Cue : « Nous sommes impatients de proposer l’expérience iTunes et AirPlay 2 à encore plus de clients dans le monde entier grâce aux téléviseurs intelligents Samsung. Les utilisateurs d’iPhone, iPad et Mac auront donc bientôt un autre moyen de profiter de tout leur contenu favori sur le plus grand écran de leur maison« .

Apple précise que iTunes sera disponible sur l’ensemble de la gamme de Smart TV Samsung 2019, mais aussi sur certains modèles de la cuvée 2018, via une mise à jour logicielle.