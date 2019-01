CES 2019 : Mophie lance des nouvelles coques qui font batterie pour les iPhone

Présent au CES, l’américain Mophie a annoncé le lancement de nouvelles Juicy Pack Access, des coques destinées à la protection des derniers iPhone XS, XS Max et XR.

Des coques Mophie pour les derniers iPhone et la comptabilité Qi

Si Apple a annoncé qu’il dévoilerait des coques destinées à ses iPhone sortis en septembre 2018, c’est finalement Mophie qui est le premier à présenter des coques rechargeables pour les derniers modèles de la marque. Pour celles du constructeur à la pomme, il faudra certainement attendre encore, car aucune date officielle n’a encore été communiquée. Actuellement, de tels systèmes existent seulement pour les iPhone 6, 6s et 7, comme l’indique le site officiel de la société.

Les coques pour les iPhone XS et XR disposent d’une batterie de 2 000 mAh, tandis que celle pour l’iPhone XS Max se dote d’une batterie plus puissante, soit 2 200 mAh. Les Juicy Pack Access de Mophie permettent donc aux smartphones de bénéficier de 25 et 31 heures d’autonomie supplémentaires respectives, ce qui est non négligeable pour les propriétaires d’un smartphone griffé Apple.

Les coques sont compatibles Qi, ce qui veut dire qu’il suffit de les poser sur un support de charge pour que celui-ci recharge l’iPhone, mais aussi la coque, à l’aide d’un système de gestion de flux. Mophie fournit un câble USB-C pour ceux qui ne disposent pas d’un chargeur à induction. À l’arrière de la coque, quatre LED indiquent le niveau de chargement de la batterie à l’utilisateur.

Les coques Juicy Pack Access pour iPhone seront disponibles sur le site web de Mophie au cours du printemps 2019, pour un tarif de 119,95 euros. Elles seront commercialisées en noir, en rouge et en bleu pour l’iPhone XR et en noir, gris, doré, rouge et rouge foncé pour l’Iphone XS et XS Max.