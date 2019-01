CES 2019 : Nextbase présente sa nouvelle gamme de dashcams série 2

L’un des leaders du marché des dashcams, Nextbase, a profité du salon du CES 2019 pour présenter, en avant-première sa nouvelle gamme de caméras de tableau de bord.

De nouvelles dashcams Nextbase et de nouvelles fonctionnalités

Les caméras embarquées à bord des véhicules et posées sur le tableau de bord, couramment appelées dashcams se sont beaucoup popularisées ces dernières années. Ces enregistreurs embarqués filment tout ce que voit le conducteur. Elles sont particulièrement pratiques en cas d’accident, de délit de fuite, pour apporter une preuve devant un tribunal ou plus simplement en cas de litige avec un autre conducteur. Elles sont extrêmement populaires dans certains pays, comme par la exemple la Russie. En effet, certaines personnes à cours d’argent n’hésitent pas à se jeter volontairement contre une voiture pour toucher l’argent de l’assurance… Un enregistrement vidéo peut donc prouver que la personne a effectué ce geste délibérément.

La toute dernière gamme de dashcams Nextbase offre de nouvelles fonctionnalités dont certaines sont uniques. Parmi ces nouveautés exclusives l’on retrouve notamment la fonction Nextbase Emergency SOS. Cette fonction enverra automatiquement une alerte aux services d’urgence en cas de non réaction du conducteur après un accident. Des informations sur la position GPS du véhicule mais aussi des données médicales seront envoyées aux secours pour une meilleure prise en charge.

Les toutes dernières Dashcam de la marque britannique incluent, par ailleurs, une intégration de l’intelligence artificielle Alexa. Les utilisateurs pourront donc accéder à l’assistant personnel d’Amazon et même contrôler les objets connectés de leur maison à distance. L’IA de l’assistant personnel pourra aussi gérer le planning, trouver un itinéraire, le tout par commande vocale. Il sera aussi possible de demander à prendre une photo à la caméra, protéger un enregistrement ou l’envoyer sur son smartphone.

Des dashcams qui se synchronisent par Bluetooth 4.2

La nouvelle gamme de dashcams utilise la version 4.2 du Bluetooth Low Energy. Plus rapide et moins gourmande, l’envoi de vidéos pré-cadrées peut être réalisé plus aisément sur smartphone. Il est aussi possible de transférer, en cas d’accident, les images à l’assureur ou à toute autre personne désignée.

Notez, par ailleurs, que ces nouveaux modèles offrent une meilleure qualité d’image tant de jour que de nuit. De multiples options de caméras secondaires sont disponibles. Détail intéressant, ces dashcams sont sans fil utilisant une technologie d’alimentation magnétique.