CES 2019 : Le nouveau Huawei MateBook 13 est plus fin que le MacBook Air d’Apple

Presque un an après avoir dévoilé le MateBook X Pro lors du MWC 2018, Huawei a profité du grand show du CES de Las Vegas pour présenter le tout nouveau modèle de sa gamme d’ordinateurs : le MateBook 13, qui peut se targuer d’être un concurrent majeur du MacBook Air grâce à ses caractéristiques similaires.

Si nous n’avons pas encore pu tester ses performances, il est toutefois certain que ce produit saura convaincre ceux qui aiment le voyage et la légèreté : il est en effet parfaitement adapté à un mode de vie nomade grâce à son poids de 1,3 kg et surtout avec une finesse de moins d’un centimètre et demi.

Fiche technique du Huawei MateBook 13

À l’instar du MateBook X, le dernier PC de Huawei est livré avec un processeur Intel. Cette fois-ci, les versions proposées par le fabricant sont le SoC à quatre cœurs Core i5-8265U ainsi que le i7-8565U, soit du très bon matériel, sorti en 2018.

Côté graphique, vous aurez le choix entre un GPU UHD 620 du même fondeur pour la version la moins chère, contre une GeForce MX 150 pour l’appareil le plus puissant. La résolution de l’écran de 13 pouces, quant à elle, fait la part belle au 2K, dans un form factor aux bords très fins.

Quel prix pour le MateBook 13 ?

Pour ceux qui voudraient en faire leur compagnon de tous les jours, sachez que le Huawei MateBook 13 sera vendu 1 299$ pour la version avec une puce i7, contre 999$ pour la plus abordable. Le même prix que le dernier smartphone de la marque, en somme !

Ce tarif élevé sera compensé avec le reste des spécifications de la machine, tout aussi intéressantes : 256 ou 512 Gb de mémoire ROM, 2 ports USB-C, une prise jack, le Bluetooth 5.0, une caméra de 1 Mpx, un système son Dolby Atmos et enfin une batterie promettant jusqu’à 10 heures de lecture vidéo Full HD en local.

