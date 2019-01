CES 2019 : présentation rapide du PC HP Spectre x360 15 pouces

Le point le plus notable sur la nouvelle version du Spectre x360 de HP, c’est évidemment son écran. Ce dernier équipe pour la première fois un PC portable de 15 pouces avec une dalle AMOLED. Un fait étonnant car ce type d’écran est relativement onéreux, mais on imagine que HP a voulu profiter de la technologie d’affichage avec un taux de contraste de 100 000 : 1 ! Ce PC UltraBook 2-en-1 supporte d’ailleurs 100% de l’espace DCI-P3 au niveau colorimétrique.

HP Spectre x360 15 pouces, un PC portable bluffant

Le HP Spectre x360 propose des couleurs intenses mais pas seulement, il est aussi plus performant. Celui-ci embarque un processeur Intel Core i7 de 8e génération épaulé par 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD (PCIe). L’avantage de disposer d’un écran AMOLED, c’est que ce dernier est moins gourmand, l’autonomie de l’ordinateur est déjà très bonne, mais le Spectre x360 15 pouces sera supérieure à 17,5 heures.

Sur ce modèle on retrouve niveau design, une finition en aluminium , et il sera possible de faire pivoter l’écran à 360 degrés pour une utilisation en mode tablette en toutes circonstances et selon les besoins.

Concernant la disponibilité, HP n’a pas évoqué le tarif, en revanche pour la date de sortie, il est évoqué le mois de mars. A suivre donc…