CES 2019 : Samsung Space Monitor, un ingénieux moniteur à fixation perpendiculaire

Simple, mais il fallait y penser ! C’est un peu en ces termes que l’on pourrait commencer à parler du Samsung Space Monitor, un moniteur que beaucoup rêveront de voir trôner sur leur bureau, tant il est élégant et surtout fonctionnel. Ce dernier se fixe sur un bureau, via un bras articulé, ce qui permet de libérer la totalité de l’espace du bureau pour travailler. Exit également les fils disgracieux, puisque ces dernier se trouvent à l’intérieur du bras.

Avec le Space Monitor, Samsung revoit le design des écrans pour libérer de l’espace sur les bureaux

Comme on peut le voir sur la vidéo, le Space Monitor peut se plaquer contre un mur, mais il est également possible d’ajuster l’inclinaison, la distance et la hauteur de l’écran en fonction des besoins de l’utilisateur. Si l’absence de pied vous perturbe un peu et que vous souhaitez rapprocher l’écran de vous, il est possible de le rabattre jusqu’à ce que l’écran touche la surface du bureau.

Nous disposons d’assez peu d’informations sur ce moniteur vraiment révolutionnaire, que de nombreux professionnels apprécieront pour la liberté qu’il offre. On sait que durant le CES 2019, qui se tiendra comme chaque année à Las Vegas, que Samsung dévoilera deux versions. Un modèle de 27 pouces avec une résolution QHD et un modèle de 32 pouces avec une résolution 4K UHD.

Pour connaître les tarifs de ces écrans, il faudra patienter jusqu’à la conférence de Samsung qui devrait aborder en détail la question du Space Monitor. Nous tâcherons d’actualiser cet article le moment venu…