CES 2019 : TomTom annonce un partenariat dans les véhicules autonomes

L’entreprise néerlandaise spécialisée dans les systèmes de cartographie GPS, TomTom, a annoncé qu’elle s’engagerait dans le domaine des véhicules autonomes avec un partenariat.

Une solution bout en bout TomTom pour les véhicules autonomes

Les véhicules autonomes sont une promesse d’un futur proche. De nombreux constructeurs et start-up, ainsi que des mastodontes des nouvelles technologies, se sont lancés dans de tels systèmes. Déjà de nombreux prototypes de véhicules autonomes sillonnent nos routes pour réaliser des essais et se perfectionner. Ces systèmes complexes mêlent cartographie, capteurs en tout genre, intelligence artificielle et bien sûr véhicules adaptés. L’éditeur de logiciels de planification d’itinéraires et spécialiste de la navigation par GPS, TomTom, vient de créer un partenariat avec un constructeur japonais pour une solution de bout en bout.

Même si le CES 2019 débute à peine, des conférences et des annonces se sont déjà déjà tenues. C’est le cas de TomTom qui a annoncé un partenariat avec le fabricant japonais de composants automobiles Denso. De cette collaboration devrait sortir un système de conduite autonome capable, à la fois de percevoir des objets dans l’environnement, mais aussi et planifier un parcours d’un lieu à un autre, de A à Z.

L’objectif est avant tout d’obtenir une automatisation de niveau 2 sur les autoroutes et les grandes routes urbaines. Le système utilisera, pour cela, le système de cartographie de bout en bout de TomTom. L’entreprise hollandaise fournira notamment une carte haute définition qui fonctionnera avec les capteurs embarqués du fabricant japonais Denso, notamment les caméras et radars embarqués.

Une mise à jour des cartes TomTom à la volée

En pratique, les capteurs embarqués de Denso collecteront les informations avant de les traiter en temps réel et les transmettre aux systèmes cartographiques de TomTom. La carte du spécialiste néerlandais de la navigation GPS sera ainsi mise à jour à la volée. Un système s’assurera toutefois que la réalité de la situation routière correspond bien à la carte fournie.

Le patron de TomTom, Harold Goddijn, a ainsi justifié ce partenariat : « DENSO est un leader de longue date de la technologie ADAS automobile. Nous sommes fiers de travailler avec eux pour servir leurs clients japonais et mondiaux. Cette collaboration prouve la valeur de TomTom HD Map et de TomTom AutoStream en tant que composants essentiels pour les véhicules autonomes ».