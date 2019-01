CES 2019 : voici le premier drone taxi signé Uber

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Uber a donc profité du CES de Las Vegas pour présenter son premier prototype de drone taxi et souhaite vous faire prendre la voie des airs, si les réglementations le permettent un jour !

Le CES 2019 est le témoin du premier drone taxi d’Uber

Pour ce projet fou, le service de VTC a fait confiance à la société Bell et compte faire voler ses premiers drones taxi à partir de 2023. Autrement dit, c’est pour demain… Avant d’en dire plus, voici justement un tweet de l’entreprise avec une vidéo du drone en action au CES 2019. Ce dernier ressemble assez fort au drone Ehang 184, un drone taxi chinois qui avait fait fureur lors des dernières éditions du CES.

View the full-scale exhibit of the #BellNexus air taxi during tomorrow's official #CES2019 opening. 📍LVCC, North Hall Booth 5431

🔗https://t.co/nEKJ2qak5H pic.twitter.com/YQb7ehV2cc — Bell @ #CES2019 #FlyBellNexus (@BellFlight) January 8, 2019

La France peut s’enorgueillir de ces drones taxi Nexus,car Uber a privilégié la propulsion hybride électrique développée par le Français Safran Helicopter Engines. Le drone élaboré par Bell permet d’effectuer des décollages et atterrissages verticaux grâce à de six rotors inclinables de 600 kWe. Une motorisation puissante qui permettra de transporter cinq passagers ou transporter des colis, deux activités qu’Uber souhaite évidemment révolutionner (encore une fois)…

Une série de premiers tests ont déjà été réalisés par les entreprises, avec succès et d’autres suivront pour optimiser l’engin et améliorer la sécurité, élément clé qui déterminera si les autorités laisseront un jour survoler leurs pays avec des drones taxi Nexus. Le premier vol d’essai du Nexus aura lieu en 2020 à Dallas et a Dubaï a confié Bell. Pour le moment, les drones taxi sont pilotés par des pilotes, mais l’objectif final est de les rendre autonomes.

Concernant les performances de ces drones-taxis « Bell Nexus », ces derniers seront capables de voler entre 240 et 320 km/heures à une altitude comprise entre 300 et 600 mètres du sol. L’autonomie des engins sera d’environ 96 kilomètres, ce qui devrait accélérer les transports locaux à proximité des grandes agglomérations…

En attendant, on vous laisse admirer l’engin… cela laisse rêveur !