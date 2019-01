CES 2019 : Withings BPM Core, le tensiomètre connecté avec fonction électrocardiogramme et stéthoscope

Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones : Découvrir ou Rhinoshield, coques et protections ultra résistantes pour smartphones :ou lire notre article

Un nouveau tensiomètre connecté chez Withings

Withings, réputé notamment pour sa gamme de montres Steel HR, propose également divers objets connectés relatifs à la santé connectée. A l’occasion du CES 2019, le groupe officialise BPM Core, un nouveau tensiomètre connecté qui se définit comme « le plus avancé au monde« , en assurant le suivi de l’hypertension, la détection de la fibrillation auriculaire et du risque de valvulopathie.

Il ne s’agit pas ici du premier tensiomètre signé Withings, mais ce nouveau BPM Core permet d’avoir accès à de nouvelles mesures, habituellement réservées au milieu hospitalier. Evidemment, l’outil peut parfaitement servir à mesurer uniquement la tension artérielle et la fréquence cardiaque, mais ce dernier est capable de bien plus.

Ainsi, selon Withings, le BPM Core peut détecter une éventuelle fibrillation auriculaire, forme d’arythmie la plus courante et qui est à l’origine d’un tiers des AVC. Le stéthoscope élecronique permet, quant à lui, la détection des principales formes de valvulopathies. Elles se caractérisent par le mauvais fonctionnement d’une des quatre valves cardiaques, et peuvent nécessiter une intervention chirurgicale afin d’éviter une insuffisance cardiaque.

Une précision clinique à domicile ?

Côté look, le Withings BPM Core est doté de capteurs médicaux ultra perfectionnés discrètement intégrés à l’appareil. Il inclut deux électrodes en acier inoxydable situées à l’intérieur du brassard et une sur le tube, ainsi qu’une membrane en silicone abritant le stéthoscope électronique. Pour effectuer les mesures, il suffit d’appuyer sur le bouton et patienter moins de 90 secondes.

Rechargeable par connexion micro-USB, le Withings BPM Core peut tenir jusqu’à six mois, à raison d’une prise de mesure par jour, avec une seule charge. S’il peut effectuer les trois mesures de suivi en une seule fois, il est également possible de ne programmer qu’une seule des mesures souhaitées. BPM Core fonctionne en WiFi et Bluetooth avec l’application Health Mate, tout comme la montre Steel HR ou la balance Body Cardio.

Côté disponibilité, ce nouveau Withings BPM Core est attendu pour le second trimestre 2019, et sera proposé au tarif de 249,95 euros.