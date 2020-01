CES 2020 : OnePlus présente le Concept One et ses caméras invisibles

La présence de OnePlus au CES 2020 avait un but précis, montrer que la marque innove. Avec le OnePlus Concept One, le constructeur présente le fruit de 8 mois de R&D en collaboration avec McLaren : un verre spécial permettant de faire disparaître les capteurs photos à l’arrière.

Le Concept One est le premier à utiliser un verre électrochrome. Cette technologie utilise des particules organiques pour créer des changements de transparence afin que le verre recouvrant les objectifs de l’appareil photo puisse passer, en un instant, du noir opaque au transparent dès que la camera est activée. Le verre dispose également d’un filtre polarisant qui permet d’améliorer la qualité des photos prises dans un environnement très lumineux.

Le OnePlus Concept One est aussi une démonstration de design, avec l’intégration de matériaux nobles, comme le cuire à l’arrière.

OnePlus et McLaren : un partenariat stratégique

La technologie a été développée avec un partenaire majeur de OnePlus : McLaren. Alors qu’on retrouve des éditions spéciales des flagships de la marque (lire notre test du OnePlus T Pro McLaren), ce Concept One montre que les deux marques veulent innover ensemble. Le verre électrochrome est déjà utilisé sur la McLaren 720S, dont la teinte du toit et des fenêtres peut être modifiée en fonction de l’ensoleillement.

Mais un smartphone a d’autres contraintes qu’une voiture, la miniaturisation de la technologie étant la principale. Pour fonctionner, un verre électrochromique est en général composé de deux panneaux de verre avec un matériau de couleur changeante. Ici, les panneaux de verre ne font que 0,1 mm chacun, pour un total combiné de 0,35 mm. À ce propos OnePlus se place en innovateur, et se déclare « fière d’avoir réussi à atteindre un verre beaucoup plus mince que la moyenne de l’industrie ».

L’autre enjeu c’est la vitesse et le OnePlus Concept One parvient à passer du verre noir au transparent en 0,7 seconde, ce qui en fait la vitesse la plus rapide atteinte dans l’industrie. Selon OnePlus, cette technologie ne consomme presque pas d’énergie pour fonctionner.

Cacher les caméras arrière c’est beau, cacher la caméra selfie, c’est utile…

En l’état, utiliser cette technologie à l’arrière d’un smartphone c’est beau, mais pas vraiment utile. Le OnePlus Concept One ne sera d’ailleurs pas vendu à grande échelle. Mais cette innovation peut avoir un vrai intérêt dans les smartphones de prochaine génération. Dans les derniers mois, les constructeurs ont tous testé différentes solutions pour rendre le capteur selfie le moins intrusif possible.

Encoche, capteur rétractable, écran poinçonné, chacun a choisi sa solution. Mais le Graal ultime est de cacher entièrement la caméra avant, et cette avancée de OnePlus pourrait ouvrir de nouvelles perspectives.

Une chose est sûre, le constructeur se pose en innovateur, et veut lancer des tendances plutôt que suivre les autres fabricants. C’était déjà le cas avec la sortie du OnePlus 7 Pro, l’un des tout premiers smartphones à proposer un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Le verre électrochromique sera-t-il de la partie sur les prochains OnePlus 8 ? Plus que quelques mois à patienter pour avoir la réponse.