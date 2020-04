Ces films dont la sortie prévue en 2021 pourrait être décalée

Le coronavirus a déjà bousculé le calendrier en 2020. Disney décale les sorties à tour de bras et le mouvement est général, touchant de nombreux studios, avec de très rares exceptions. Mais que va-t-il se passer l’an prochain ? On a déjà effleuré le sujet, pour vous parler de Matrix 4, Jurassic World Dominion et Mission Impossible 7. Aujourd’hui la suite.

The Batman, mission impossible pour le chevalier noir ?

La date de sortie pour le Batman de Matt Reeves est planifiée pour juin 2021. Mais c’était avant les problèmes du coronavirus. Or, selon les dernières informations, seulement 25 % du film était tourné quand la production a été interrompue. Pour ne rien arranger, Warner Bros a tenté jusqu’au bout de poursuivre. Un signe qui ne joue pas en la faveur du film qui met Robert Pattinson à l’honneur. Tous les Batman précédents sont sortis à la même époque de l’année. Reste à savoir si le studio acceptera de sacrifier à la tradition. Sinon, rendez-vous en 2022.

Uncharted, vers une sortie à nouveau repoussée ?

L’adaptation du jeu vidéo qui offrira notamment un nouveau rôle majeur à Tom Holland, l’acteur de Spider-Man, possède déjà une histoire compliquée. Cela fait désormais 10 ans que les studios essaient de produire le film. Quand le tournage commence, c’est là que le coronavirus vient bouleverser le planning. Initialement annoncé au mois de mars 2021, il a déjà été décalé au mois d’octobre. Mais vu la poisse générale d’Uncharted au cinéma, on ne serait pas vraiment si étonnés que la sortie ait finalement lieu en 2022. Après tout, c’est bien le film Spider-Man : Homecoming 3 qui aura les faveurs de Tom Holland.

Les Animaux Fantastiques 3

Le troisième opus des aventures de Norbert Dragonneau possède lui aussi une histoire compliquée. Le tournage de ce film a déjà été repoussé à plusieurs reprises. Sa date de sortie actuelle est le 12 novembre 2021. Mais le tournage n’a jamais commencé. Autant vous préparer tout de suite à attendre à minima le début de l’année 2022 pour découvrir le film.