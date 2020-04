Ces films de 2021 qui risquent d’être repoussés

Alors que plusieurs décalages de films ont déjà été annoncés en 2020 et après, notamment par Disney, le sort de plusieurs autres reste encore inconnu. Mais on peut tout de même se livrer à quelques prédictions. Attention, cela ne devrait pas vraiment plaire à tout le monde. Aujourd’hui la première partie de notre sélection.

Matrix 4 : le problème du calendrier

On n’attendait pas forcément Matrix 4, ce nouvel opus dans une trilogie que l’on pensait terminée. Mais on a désormais un peu de curiosité, voir même beaucoup. Mais, le tournage a été interrompu par le coronavirus et ce n’est pas de bon augure. Warner Bros veut une sortie à l’été, et il y a un gros travail de post-production à prévoir. Par ailleurs, Keanu Reeves n’est plus un jeune premier et il a aussi John Wick 4 au menu.

On parie sur une sortie en 2022 pour Matrix 4.

Jurassic World Dominion, direction l’été 2022 ?

Le sixième épisode des aventures des dinosaures a fait beaucoup parler ces derniers temps. Colin Trevorrow continue à travailler pendant le confinement. Mais le temps ne joue pas en faveur. Là aussi il faut beaucoup de travail en post-production. Historiquement, tous les films Jurassic Park sortent entre mai et juillet. Chris Pratt a lui aussi un agenda très chargé et Marvel risque d’avoir sa priorité.

50% de chances que le film soit repoussé à l’été 2022.

Mission Impossible 7, le bonheur du tournage

Le prochain épisode des aventures de Tom Cruise pourrait réussit à sauver sa sortie en juillet 2021. Comment ? Le tournage n’a pas été terminé en raison de l’épidémie qui touchait alors l’Italie. Mais, la post-production est relativement courte si on croit les derniers épisodes de la saga : 2 à 3 mois. Mais le timing s’annonce particulièrement serré.