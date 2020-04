Ces hackers créent de fausses pages Netflix et Disney+ pour subtiliser vos données

Les cyberattaques sont en recrudescence depuis le début de la pandémie de coronavirus. Les hackers profitent d’ailleurs de l’intérêt pour la maladie pour déployer des campagnes de phishing à grande échelle sur ce thème. D’autres s’appuient sur la popularité grandissante des services de streaming pour tromper le public.

La société de cybersécurité Mimecast a identifié 700 faux sites webs se faisant passer pour des plateformes comme Netflix ou Disney+. Cette dernière semble particulièrement touchée car elle vient d’être lancée en Europe, notamment en France et au Royaume-Uni.

Une hausse très nette des attaques pendant le confinement

« Nous avons vu une augmentation spectaculaire des domaines suspects se faisant passer pour une variété de géants du streaming à des fins néfastes. Ces sites Web frauduleux attirent souvent des membres du public sans méfiance avec une offre d’abonnement gratuit », précise Carl Wearn, responsable de la cybercriminalité chez Mimecast au Guardian.

Cette pratique frauduleuse est d’autant plus dangereuse que ces pages sont relativement bien imitées et peuvent tromper la vigilance des internautes afin de récupérer leurs données personnelles telles que leurs noms, leurs adresses ou leurs informations bancaires.

Face à ces cyberattaques qui sont désormais monnaie courante, il convient avant tout de se montrer prudent et de ne révéler ses données qu’en ayant vérifié l’authenticité du site en question. L’utilisation d’un antivirus est également indispensable afin de déjouer ces tentatives de piratage.

Depuis le début de la pandémie de coronavirus, les particuliers ne sont d’ailleurs pas les seuls à être visé par ces campagnes de hameçonnage. Des opérations ciblent également des organisations privées et publiques et notamment les établissements de santé qui sont de plus en plus victimes des ransomwares. Ces attaques sont très dommageables pour les hôpitaux et certains vont même jusqu’à payer leurs rançons, une pratique très déconseillée par les experts.