Ces hackers parviennent à tromper l’Autopilot Tesla en bricolant les panneaux

Un groupe de hackers est parvenu à tromper l’Autopilot Tesla très simplement. En modifiant légèrement l’affichage d’un panneau de signalement, difficilement percevable à l’oeil nu, cela a suffi à faire accélérer une Tesla en pilote automatique de 35 mph à 85 mph.

L’objectif n’étant pas de nuire, mais plutôt de prévenir le constructeur américain des potentiels dangers pour les utilisateurs. « McAfee Advanced Threat Research a un objectif spécifique : identifier et éclairer un large spectre de menaces dans le paysage complexe d’aujourd’hui. Avec ce type de piratage, l’étude de la manière dont les véritables pirates pourraient cibler et échapper à l’intelligence artificielle, nous avons une occasion incroyable d’influencer la prise de conscience, la compréhension et le développement de technologies plus sûres avant qu’elles ne soit mises en œuvre d’une manière qui ait une réelle valeur pour les pirates. »

Voici donc pourquoi les équipes de McAfee Advanced Threat Research se sont focalisées sur les caméras MobilEye, largement utilisées par Tesla dans ses premiers modèles. Ces hackers n’ont saisi d’immense ligne de codes comme on pourrait le voir dans les meilleurs films de science-fiction, ils ont simplement déformé le chiffre affichant la limitation de vitesse sur un panneau à l’aide de ruban adhésif. Cette déformation est assez discrète pour qu’un oeil humain ne s’en aperçoive pas depuis la route. De ce fait, il est assez simple de changer un 3 en 8 pour passer la limitation de 35 mph à 85 mph.

McAfee a confirmé avoir divulgué ses conclusions à Tesla et à MobilEye avant de les rendre publiques. C’est loin d’être la première fois, et en principe Tesla est assez réactif pour proposer une solution à ces problématiques.

L’année dernière, une situation similaire avait impacté Tesla. La société spécialisée dans la cybersécurité Keen Security Lab, elle-même financée par l’un des grands investisseurs de Tesla (Tencent), a publié un rapport sur un nouveau type de piratage. Elle y explique comment elle a réussi à compromettre le mode Autopilot en lui affichant de mauvaises informations visuelles.