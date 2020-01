Ces rendus montrent à quoi le Huawei P40 et le P40 Pro pourraient ressembler

Après la présentation du Galaxy S20 et de ses variantes, le 11 février, les fans d’Android attendront une autre grosse annonce : la présentation des prochains smartphones haut de gamme de Huawei, qui devrait se faire au mois de mars.

Et bien entendu, les rumeurs concernant ces smartphones Huawei, le P40 et le P40 Pro, commencent également à circuler sur la toile.

Cette semaine, ce sont des rendus présumés de ces deux appareils qui fuitent sur la toile.

Le site 91mobiles.com indique avoir obtenu ces images grâce à une « source sûre » qui travaille dans l’industrie des smartphones.

Que révèlent ces rendus ?

En ce qui concerne le P40, les rendus de 91mobiles suggèrent que l’appareil aura trois caméras alignées verticalement dans un module estampillé LEICA. Pour certains, c’est une petite déception puisque le Huawei P30 avait déjà trois caméras sur le dos. Et pour la nouvelle génération, on s’attendait à plus de capteurs.

En façade, le Huawei P30 aurait un écran presque sans bordures. Et la petite nouveauté, c’est que d’après ces rendus, l’appareil n’aurait pas une encoche, mais plutôt un trou percé à l’écran façon Samsung pour les deux caméras frontales. On peut supposer qu’il y aura une caméra principale et un second capteur pour améliorer les effets bokeh sur les selfies.

Pour le P40 Pro, le design en façade est légèrement différent. Le modèle Pro semble assez similaire au P40, mais d’après ces rendus, son écran sera incurvé.

Et sur le dos, on aurait quatre caméras.

En ce qui concerne les couleurs, le P40 et le P40 Pro seraient disponibles en noir, or, argent, bleu et blanc.

Pour le moment, on ne connait pas les caractéristiques de ces appareils. Cependant, on peut s’attendre à ce que ceux-ci utilisent le concurrent du Snapdragon 865 chez Kirin, soit un Kirin 990 avec un modem 5G.

Il reste à savoir si d’ici la sortie de ces smartphones, Huawei pourra de nouveau utiliser la licence délivrée par Google pour les fabricants de smartphones Android, ou, à défaut, proposer de vraies alternatives aux services de Google qu’il ne peut pas utiliser à cause des sanctions américaines.