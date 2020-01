Galaxy Bloom et Galaxy S20 : Samsung aurait lâché le nom de ses prochains smartphones

Samsung souhaiterait-il commencer cette nouvelle décennie sur de nouvelles bases ? C’est en tout cas ce que laisse entendre le média coréen AJU News. Selon lui, Samsung aurait profité du CES de Las Vegas pour tenir une petite réunion secrète. Cette information rejoint celle publiée cette semaine par ET News, autre média coréen, qui mentionnait, lui, une présentation secrète du prochain smartphone enroulable de Samsung.

Lors de ce petit conclave réunissant des partenaires triés sur le volet, le constructeur aurait dévoilé les noms de ses prochains smartphones. DJ Koh, responsable de la division mobile, aurait lui-même lâché l’information alors que la conférence de lancement n’aura lieu que dans quelques semaines.

Ainsi, le constructeur aurait choisi de changer le nom de ses futurs appareils. Le Galaxy S11 serait remplacé par le Galaxy S20. Une façon de se caler sur la nouvelle décennie qui démarre ? Peut-être. On se souvient qu’Apple avait lui aussi fait l’impasse sur le nom « iPhone 9 » pour passer directement à l’iPhone X, modèle fêtant les dix ans de l’iPhone. Le prochain modèle pliable de Samsung ne reprendrait pas le nom « Fold », mais conserverait son nom de code : Galaxy Bloom. Un choix relativement rare dans l’industrie.

Ce nom serait inspiré du célèbre poudrier de Lancôme. Un choix loin d’être anodin puisque le prochain smartphone pliable du coréen devrait s’ouvrir et se fermer dans le sens vertical, comme un téléphone à clapet ou… un poudrier. Un designer a d’ailleurs regroupé toutes les rumeurs pour créer une vidéo concept du Galaxy Bloom.

Trois Galaxy S20 et la 8K

D’après les dernières rumeurs, Samsung lancerait trois déclinaisons du Galaxy S20. Au modèle standard et à la déclinaison « Plus » s’ajouterait une version Ultra. Parmi les principales nouveautés, on trouverait un tout nouveau module photo (assez imposant) capable de filmer jusqu’en 8K, comme le Galaxy Bloom. Le coréen aurait même passé un accord avec Google pour publier des vidéos en 8K en direct sur YouTube.

En 2020, après avoir réalisé des prouesses dans le domaine de la photo, les constructeurs de modèles premium devraient axer leur travail sur la vidéo. Néanmoins, le grand public ne dispose pas encore d’écrans capables de lire des contenus en 8K… D’autres technologies et fonctionnalités devraient donc améliorer l’expérience de tournage. On pense par exemple à une meilleure stabilisation.

Samsung confirmera (ou non) ces informations lors de sa conférence du 11 février prochain. D’ici là, il ne fait aucun doute que d’autres fuites seront diffusées sur « les internets ».