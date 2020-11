Ces trois smartphones Android sont devant l’iPhone 12 Pro sur le classement de DxOMark

Au mois d’octobre, Apple a finalement dévoilé ses nouveaux smartphones, l’iPhone 12, l’iPhone 12 mini, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. Ces appareils sont les premiers modèles 5G de la firme de Cupertino. Mais en plus de la prise en charge de cette nouvelle génération de connectivité, les nouveaux iPhone profitent également d’autres améliorations, dont le nouveau processeur A14 Bionic qui est gravé en 5 nm, ainsi que de nouvelles caméras.

La combinaison de caméras est particulièrement intéressante sur l’iPhone 12 Pro. Lors de notre test, nous avons pu constater toutes les améliorations apportées par Apple, que ce soit au niveau du matériel ou du traitement.

Pour rappel, l’iPhone 12 Pro est équipé de trois capteurs pour les photos et les vidéos :

Grand-angle 26 mm (f/1,6) ; capteur de 12 Mpx (photosite de 1,4 μm); Dual Pixel ; PDAF ; Sensor-shift OIS

Ultra grand-angle 13 mm (f/2,4 mm) ; champ de vision 120° ; capteur de 12 Mpx

Téléobjectif 52 mm (f/2) ; capteur de 12 Mpx (1/3.4″ ; photosite de 1 μm) ; PDAF, OIS, zoom optique 2x / 4x

Et à ces trois caméras s’ajoute un scanner LiDAR.

Mais par rapport aux autres smartphones, que vaut l’iPhone 12 Pro

Fort heureusement, pour comparer les performances des différents smartphones sur le marché, nous avons le tableau du laboratoire DxOMark qui teste ceux-ci et attribue des notes. Et récemment, ce labo a testé l’iPhone 12 Pro.

Conclusion, si le modèle Pro d’Apple a de très bons arguments, il ne permet pas à la firme d’être le roi de la photo. Au moment où j’écris cet article, l’iPhone 12 Pro est numéro quatre sur ce classement (avec un score de 128), derrière le Huawei P40 Pro (numéro trois avec un score de 132), le Xiaomi Mi 10 Ultra (numéro deux avec un score de 133) et le Huawei Mate 40 Pro (numéro un avec un score de 136).

On notera également que l’iPhone 12 Pro a le même score de 128 que le Mi 10 Pro de Xiaomi. Et juste derrière ces deux appareils, il y a le Vivo X50 Pro+, l’Oppo Find X2 Pro, ainsi que le Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (au moins, Apple peut se vanter d’être devant Samsung sur ce classement).

Sinon, on rappelle que cette année, les nouveaux iPhone sont sortis en deux vagues. Tout d’abord, l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro sont sortis en octobre, puis l’iPhone 12 mini et l’iPhone 12 Pro Max sont sortis ce mois de novembre. Pour le moment, tout porte à croire que ces appareils, et en particulier l’iPhone 12 et l’iPhone 12 Pro, vont très bien se vendre. Actuellement, des rumeurs évoquent même la possibilité d’une pénurie.