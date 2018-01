CES 2018 : Ujet lance son premier produit, un scooter électrique original et connecté

La transition électrique des moyens de locomotions ne passe pas que par l’automobile. La preuve en est avec ce scooter électrique très intéressant, premier produit de la start-up Ujet. Une vision moderne du scooter Sur son stand au CES, la marque Ujet présente son scooter, conçu d’une manière totalement nouvelle et inhabituelle. Au-delà de son

La transition électrique des moyens de locomotions ne passe pas que par l’automobile. La preuve en est avec ce scooter électrique très intéressant, premier produit de la start-up Ujet.

Une vision moderne du scooter

Sur son stand au CES, la marque Ujet présente son scooter, conçu d’une manière totalement nouvelle et inhabituelle. Au-delà de son design très atypique et novateur, il a recours à des matériaux de haute performance tels qu’on les trouve dans le secteur aérospatial. Par exemple, son armature en fibre de carbone, aussi utilisé dans la conception de supercars de prestige, lui permet d’atteindre le poids plume de 43kg. Et pour faciliter son stockage, ce scooter a le bon d’être pliable en son axe vertical central, ramenant les deux roues côte-à-côte.

Ainsi conçu, le scooter se place indéniablement comme un produit haut de gamme, dont les prestations qu’il propose répondent à un cahier des charges comparable à celui d’une Tesla : correspondre aux nouvelles exigences environnementales, de connectivité et mobilité des usagers, sans sacrifier la performance et le design.

Batterie amovible, jusqu’à 150 km d’autonomie

L’innovation majeur de ce véhicule réside certainement dans la batterie. De la taille environ d’une valise, elle se révèle être amovible et facilement transportable avec un système de roulettes. Elle propose deux capacités, proposant une autonomie approximative de 70 ou 150 km. Quant à la recharge, il suffira de la brancher sur n’importe quelle prise électrique. Ujet propose d’ailleurs un chargeur rapide en accessoire, permettant le chargement de la batterie en 1h30 pour la petite (contre 2h pour une prise classique), et 3h pour la plus grande. Le moteur, positionné dans la roue arrière, affiche 5,5 ch et 90 Nm de couple.

Scooter (hyper) connecté

Ujet met aussi l’accent sur la connectivité de son produit. Il propose de nombreuses fonctionnalités de contrôle à distance via son smartphone : déverrouiller le scooter, recevoir sa position de parking, le partager à distance avec des amis, ou encore le bloquer depuis n’importe où si la protection antivol est violée. Il est aussi possible de prendre connaissance du niveau de la batterie, du kilométrage, des émissions de CO2 évitées.

À bord, le digital fait également son nid. À l’instar des voitures les plus récentes, un grand écran prend place derrière le guidon , regroupant toutes les informations nécessaires et paramétrages disponibles (navigation, musique, téléphonie…). Il sera possible d’interagir avec les classique commandes sur le guidon, mais aussi via la voix, puisqu’un système de commande vocal est intégré. Il dispose notamment d’un GPS, d’une connexion internet via carte SIM, du Wifi et Bluetooth.

Il est d’ores-et-déjà configurable sur le site officiel : Ujet.com