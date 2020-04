C’est décidé, il n’y aura pas de nouveaux émojis en 2021

Dans un article daté du 8 avril, le Consortium Unicode a déclaré qu’il ne serait pas apte à dévoiler de nouveaux emojis en 2021. Et pour cause, il affirme ne pas pouvoir être en mesure de tenir le calendrier à cause du coronavirus.

Les adeptes des emojis devront attendre 2022 pour qu’Emoji 14.0 ne débarque sur leur appareil respectif. À l’origine, cette dernière version devait sortir en mars 2021, mais elle a été repoussée de six mois jusqu’à septembre 2021. D’ordinaire, les nouveautés sont présentées au printemps puis les mises à jour sur les appareils sont disponibles en automne.

Les propositions d’emojis pourront être faites entre le 15 juin et le 1er septembre de l’année en cours. Si elles venaient à être validées, elles seraient embarquées dans la version Emoji 14.0 et ne serait pas disponible sur les smartphones et autres appareils avant l’année 2022.

Mark Davis, président du Consortium, écrit dans le billet : « Dans les circonstances actuelles, nous avons entendu dire que nos contributeurs ont beaucoup à faire en ce moment et nous avons décidé qu’il était dans l’intérêt de nos volontaires et des organisations qui dépendent de la norme de repousser notre date de sortie. Cette année, nous ne pouvons tout simplement pas nous engager à respecter le même calendrier que par le passé ».

Le Consortium Unicode précise que cette décision n’affecte pas les nouveaux émojis inclus dans la version Emoji 13.0 du standard Unicode annoncée le 10 mars 2020.

Vers une version Emoji 13.1 ?

L’entité précise qu’elle se penche sur la création potentielle d’une version 13.1. Il pourrait s’agir de nouveaux émojis basés sur des combinaisons entre des émojis déjà existants. De cette façon, la mise en œuvre de ces changements pourrait se faire indépendamment du calendrier d’Emoji 14.0 et être dévoilée à temps pour 2021.

Cependant, la création d’une version 13.1 n’est encore qu’une hypothèse que le Consortium Unicode n’a pas encore validée. Comme beaucoup, ce dernier va doit s’adapter à un contexte sanitaire particulier qui a pour effet de mettre beaucoup de projets en suspens, que ce soit de nouveaux emojis ou autres.