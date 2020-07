C’est fait, Uber serait près à donner son accord pour racheter Postmates 2,65 milliards de dollars

La semaine dernière, nous évoquions la possibilité pour Uber de racheter Postmates, une startup spécialisée dans la livraison de repas à domicile afin de rendre Uber Eats encore plus puissant.

Aujourd’hui les choses se précisent, et Uber aurait donné son accord pour racheter la startup et effectuer une transaction de 2,65 milliards de dollars. Bloomberg annonce qu’un accord pourrait être signé dès ce lundi. À l’heure où nous écrivons ces lignes, rien n’a été officialisé, nous mettrons l’article à jour dès l’annonce.

Uber Eats permet à Uber de traverser la crise.

Pour se remettre dans le contexte de ce rachat, Uber a traversé une période assez sombre pendant les longues semaines de confinement, puisque ses chauffeurs ne pouvaient plus effectuer de courses. L’entreprise a subit de lourdes pertes et a tout misé sur Uber Eats, son service de livraison à domicile qui prend de plus en plus d’ampleur.

Uber Eats est une immense source de revenus pour l’entreprise. Afin de conserver la bonne santé de sa filiale, Uber décide d’éliminer la concurrence en sortant le chéquier. Comme nous l’évoquions la semaine dernière, Uber a dans un premier temps proposé de racheter Grubhub, toutefois, l’offre de JustEat était trop forte pour rivaliser si bien que le géant du VTC a jeté son dévolu sur Postmates.

Après des jours de négociation, voici donc que Postmates pourrait bien rejoindre les rangs d’Uber dans les prochaines, si ce n’est pas déjà fait à l’heure de publication de cet article. Si Grubhub a rejoint JustEat et Snoop Dogg pour 7,3 milliards de dollars, Uber s’apprête à avaler Postmates pour 2,65 milliards de dollars.

Avec ce rachat, Uber désire confirmer sa présence dans le marché de la livraison de repas à domicile et mettre à distance des concurrents comme JustEat ou Deliveroo, tout en enseignant de recoller au leader incontesté du marché américain : DoorDash Inc.