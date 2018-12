C’est officiel, Google Pay arrive en France (compatible avec Android 5.0 et plus)

Comme annoncé hier, Google Pay, le service de paiement en ligne de Google est disponible en France à partir d’aujourd’hui.

A titre de rappel, cette nouvelle marque a été créée par Google cette année et regroupe tous ses anciens services de paiement comme Google Wallet et Android Pay, mais également son système de paiement sur les applications ou bien en ligne.

Une fois que l’utilisateur a téléchargé l’application Google Pay, disponible sur le Play Store, il peut y ajouter les cartes bancaires Mastercard ou Visa issues des établissements partenaires de Google, comme Boursorama, Boon, Edenred, Lydia, N26, ou Revolut. La firme indique que d’autres établissements devraient s’ajouter à la liste, dont Up (cartes Chèques Déjeuner).

« Votre smartphone devient alors votre portefeuille digital et pour régler vos achats en magasin, il vous suffit de présenter votre smartphone sur n’importe quelle borne de paiement sans contact. Il n’est pas nécessaire de le déverrouiller pour les montants inférieurs à 30 euros. Vous pourrez ensuite retrouver le reçu de votre transaction dans votre application Google Pay », explique le géant américain.

Google Pay est compatible avec les smartphones utilisant Android 5.0 ou une version plus récente du système d’exploitation. Et les paiements sont possibles sur tous les magasins physiques qui utilisent des bornes de paiement sans contact (reconnaissables grâce au logo ci-dessous).

Pour les paiements inférieurs à 30 euros, aucun déverrouillage n’est nécessaire.

On notera par ailleurs qu’en plus des smartphones, Google Pay peut aussi être utilisé sur les montres sous Wear OS By Google dotées de la fonctionnalité NFC.

Et outre les paiements, l’appli permet également cumuler des points de fidélité chez certaines enseignes, comme Club Med, Etam, Fnac, Franprix, Intersport, Jacadi, Nature et Découvertes, Relay ou Sergent Major.

Paiement en ligne et sur les applications

Google Pay regroupe tous les systèmes de paiement proposés par Google. De ce fait, en plus des paiements NFC dans les enseignes physiques, il est également possible de payer avec Google Pay sur les sites web qui proposent le bouton « Acheter avec GPay ».

Google Pay permet aussi de régler les paiements sur les applications ainsi que pour les services proposés par Google, comme le Play Store, Google Drive ou YouTube Premium.

Sinon, pour rappel, les principaux concurrents mondiaux de Google Pay, Apple Pay et Samsung Pay, sont aussi déjà disponible en France.