Découvrez le Summer Game Fest, l’événement qui va remplacer l’E3 et la Gamescom cet été

Pour tous les fans de jeux vidéo, c’est le moment de vous préparer. Car oui, en cette semaine du 4 mai 2020, c’est le lancement du Summer Game Fest. Autrement dit, c’est le lancement d’un grand événement qui va durer quatre mois et qui sera dédié aux jeux vidéo. Dès cette semaine, de nombreux rendez-vous numériques se dérouleront en mai, juin, juillet et août pour tenir les joueurs au courant de l’actualité du jeu vidéo et de son avenir. Nous savons d’ores et déjà que cet événement aura pour but de remplacer l’E3 qui fut contraint d’être annulé à cause de la crise du Covid-19. Mais l’événement pourrait également remplacer la Gamescom d’août. Car oui, avec le Summer Game Fest, nous partons pour quatre mois de fête autour du jeu vidéo !

Un été sous le signe de la next-gen !

Après l’annulation de l’E3, puis de l’E3 Online, c’est une nouvelle fois au producteur Geoff Keighley que nous devons cette initiative et ce rendez-vous qui va durer 4 mois (rien que ça). De mai jusqu’à août, c’est toute une partie de l’industrie du jeu vidéo qui va se rassembler pour faire des annonces, présenter des jeux et dévoiler le futur du jeu vidéo. Le tout, bien entendu sous le signe de la next-gen. La Xbox Series X ainsi que la PS5 devraient être principalement au cœur de cet événement.

Welcome to @summergamefest a 4-month long, industry-wide celebration of gaming. All the news you’ve been waiting for, playable content, in-game events, and more from the video game industry. Get ready: https://t.co/gO9QVWnsZd pic.twitter.com/VbnD4xk3wz — Summer Game Fest (@summergamefest) May 1, 2020

Le Summer Game Fest devrait apporter son lot de surprises avec des annonces, mais aussi des événements dans les jeux déjà disponibles et le lancement de nouveaux jeux… en direct !

«Notre objectif est d’avoir un pipeline numérique pleinement fonctionnel pour les démos, le gameplay sur toutes les plateformes […] afin que nous puissions donner aux fans davantage de possibilités de jeu – cela signifie des démos, mais aussi plus d’événements dans le jeu, des lancements de jeux en direct etc…».

Geoff Keighley – Producteur du Summer Game Fest

Lancement de la phase 01 !

Cette semaine, c’est le lancement de la phase 01. Le jeudi, le 7 mai 2020, Microsoft lance les hostilités avec le premier Inside Xbox dédié à la Xbox Series X avec les premières séquences de gameplay next-gen. Ce sera ensuite de nombreux événements qui seront organisés (nous ne savons pas encore comment ces derniers le seront). Quoi qu’il en soit, nous savons que ce Summer Game Fest aura droit à plusieurs phases avec différents participants. Autant vous dire que la première phase donne déjà très envie.

Le premier line-up rassemble 16 acteurs de l’industrie donc 2K Games (Mafia, BioShock), Activision (Crash Bandicoot, Call of Duty), Namco Bandai (Dragon Ball Z), Bethesda (Fallout, The Elder Scrolls), Blizzard (Overwatch, Diablo, World of Warcraft), Bungie (Destiny), CD Projekt Red (CyberPunk 2077), Digital Extremes (Bioshock), Electronic Arts (FIFA, Star Wars Jedi Fallen Order), PlayStation (PS5), Private Division (The Outer Worlds), Riot Games (League of Legends, Valorant), Square Enix (Final Fantasy, Tomb Raider), Steam, Warner Bros (RPG Harry Potter, LEGO, Batman), et Xbox (Xbox Series X).

Hélas, nous ne savons pas à ce jour combien de phases il y aura. Nous ne savons pas non plus combien de temps la phase 01 durera. Mais en tout cas, cette première phase qui débutera le 7 mai prochain a de quoi nous séduire. Il y a de grandes chances pour que cela se déroule en deux ou trois phases.

Bien entendu, vous pouvez compter sur Presse-citron pour suivre en direct chaque événement et vous fournir toutes les informations de ces prochains rendez-vous !