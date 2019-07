C’est officiel, Samsung présentera le Galaxy Note 10 le 7 août

Le Galaxy Fold a peut-être été un flop, mais les fans de Samsung attendent toujours l’arrivée du prochain smartphone XXL de la marque coréenne : le Galaxy Note 10. Aujourd’hui, celle-ci confirme ce qui a déjà été évoqué par les rumeurs. Le Galaxy Note 10 (ou plutôt les Galaxy Note 10) sera présenté le 7 août durant un événement à New York.

Sur son site web américain, le constructeur vient de publier une invitation pour l’événement, qui sera bien entendu diffusé en direct sur internet. Samsung ne mentionne pas explicitement le Note 10 sur cette invitation, mais l’image qui illustre celle-ci (un stylet qui dessine un appareil photo) ne laisse pas de place au doute.

Tout ce que vous avez aimé sur le Galaxy S10, le stylet en plus ?

Pour le moment, Samsung n’a donné aucun indice sur la fiche technique du Galaxy Note 10, ni sur les variantes qui seront proposées. Mais les sources non officielles évoquent déjà de nombreux détails. Par exemple, le Note 10 aurait plusieurs variantes, probablement quatre. Et parmi ces variantes, il y aurait un modèle avec un écran de 6,3 pouces et un autre avec un écran de 6,8 pouces.

Normalement, à l’instar du Galaxy S10, le Note 10 n’aura pas d’encoche, mais aura un trou dans l’écran pour la caméra frontale. Et tout comme le Galaxy S10, le Note 10 devrait avoir un scanner d’empreintes digitales intégré à l’écran. Il y a quelques jours, nous avons même partagé des photos présumées de l’une des variantes du Galaxy Note 10.

Mais bien entendu, pour le moment, toutes les informations sur la fiche technique sont encore à prendre avec les pincettes.

En attendant la présentation officielle au mois d’août, d’autres rumeurs et fuites arriveront probablement encore sur la toile.