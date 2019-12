C’est quoi ce numéro de mobile diffusé sur le compte Twitter de Netflix ?

On le sait, Netflix varie peu à peu sa stratégie. Cela a notamment concerné des partenariats avec les chaînes payantes. Même si l’arrivée de Disney+ ne lui a pas fait perdre d’abonnés, le géant du streaming doit rester sur ses gardes au sein d’un marché particulièrement concurrentiel. C’est dans ce registre que s’inscrit la petite surprise publiée ce lundi 9 décembre sur Twitter. Le compte dédié à la France de Netflix publie un message surprenant.

Le premier réflexe est de penser que c’est le community manager qui a pu faire une erreur, confondant son compte personnel avec celui de l’entreprise ou encore une erreur entre message privé et message public. Mais, la réalité est toute autre.

Tout d’abord, à quoi correspond ce numéro ? Ceux qui l’ont composé sur leur téléphone, ont eu le droit à ce message.

Bonjour, on est sincèrement désolé, mais on a reçu un trop de plaintes de la part des voisins, concernant les explosions. Du coup, on arrête la production de Boom Popcorn pour aujourd’hui. Par contre on en reprépare demain.