Cet acteur Marvel que DC Comics rêverait de débaucher

Depuis bientôt 10 ans, il n’y a pas vraiment photo entre Marvel et DC Comics. Le premier a réussi à mettre en place un gigantesque univers cinématographique, avec des dizaines de personnages différents. Le second en est très loin, pouvant simplement s’appuyer sur quelques films réussis. L’obligation de faire un reboot pour le personnage de Batman (et bientôt pour celui de Superman) constitue dans ce registre un exemple criant de la différence entre les deux franchises. Pour essayer de remonter la pente, de nombreux plans sont lancés du côté de DC Comics. Parmi celles-ci figurerait l’envie de recruter un acteur Marvel : Robert Downey Jr.

De Marvel à DC Comics, une transition impossible ?

L’acteur est surtout connu ces dernières années pour avoir incarné le rôle d’Iron Man dans le Marvel Cinematic Universe. Il doit d’ailleurs beaucoup à Marvel puisqu’il s’agissait à l’époque de son embauche d’un véritable pari, tant il sortait d’une phase compliquée, marquée par l’alcool, la drogue et même la prison.

Mais Robert Downey Jr pourrait-il désormais basculer dans l’autre camp ? Chez DC Comics ? Après sa mort dans Avengers : Endgame, un sacrifice pour sauver le monde, son avenir ne s’écrit vraisemblablement plus chez Marvel. Notamment parce que ses exigences salariales rendraient impossible son retour sous la forme de caméo ou autre.

Or, selon We Got This Covered, DC Comics serait désormais prêt à lui offrir un pont d’or. Concrètement, DC Comics lui offrirait la même somme que ce qu’il a pu gagner chez Marvel pour ses derniers films, soit des sommes qui ont déjà fait de lui l’un des acteurs les mieux payés du monde. Reste à voir s’il osera sauter le pas. Pour DC Comics ce serait une incroyable prise de guerre dans le conflit à distance que les deux studios se livrent. Reste aussi à voir quel rôle pourrait lui être proposé. Son nom avait déjà circulé il y a quelques temps pour le rôle de Green Lantern. Affaire à suivre.