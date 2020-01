Cet appareil combinerait Netflix et d’autres sources de vidéos comme s’il s’agissait d’un seul service

Aujourd’hui, on regarde de moins en moins la télévision classique et on consomme de plus en plus de contenu sur des services de streaming. Malheureusement, il est très rare que toutes les vidéos que l’on souhaite regarder soient disponibles sur une seule plateforme.

De ce fait, on doit basculer entre plusieurs plateformes comme celle d’Amazon, Netflix ou YouTube.

La société Dabby veut cependant résoudre ce problème avec un produit qui combine les offres.

« Dabby est conçu pour lire tout contenu en ligne sur vos téléviseurs sans vous forcer à télécharger des applications ou à charger des logiciels tiers », lit-on sur le site du produit. Et s’il n’y a pas de liste précise des services compatibles avec Dabby, le site évoque les services de vidéos gratuits comme YouTube ou TubiTV, les services payants comme Netflix, Disney Plus, ainsi que les réseaux sociaux comme Instagram ou Twitch.

Une tablette dédiée au streaming

Bien entendu, pour les services comme Netflix, il faudra souscrire à un abonnement pour que les contenus soient accessibles.

Les utilisateurs peuvent regarder ces contenus sur la tablette Dabby, ou bien sur leurs télévisions, grâce à des dongles similaires au Chromecast de Google.

Sur la tablette, l’utilisateur interagit soit via une interface vocale, soit via l’écran tactile.

En ce qui concerne la partie logicielle, Dabby aurait développé une un moteur de recherche dopé à l’IA qui permet de rechercher du contenu parmi tous les services de streaming auxquels l’utilisateur a accès (soit gratuitement, soit grâce à des abonnements).

Présenté au CES de Las Vegas, ce produit est actuellement commercialisé à 400 dollars sur le site du fabricant.

Sinon, d’après nos confrères de CNET, la société Foxconn envisagerait actuellement d’intégrer le système d’exploitation de Dabby sur des télévisions.