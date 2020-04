Cet hélicoptère de la NASA est fin prêt à aller explorer la planète Mars

Depuis plusieurs années, la NASA travaille sur l’hélicoptère qui doit entrer en action dans le cadre de sa nouvelle exploration du système martien Mars 2020. L’idée est d’utiliser un aéronef afin d’explorer de plus grandes surfaces et d’offrir une vue aérienne permettant de cartographier les zones visitées. Le Mars Helicopter Scout ne pèse qu’1,8 kilos et il est à peine un peu plus gros qu’une balle de tennis.

Près d’un an après les démonstrations de vol de l’agence spatiale, la NASA a donné des nouvelles de sa machine. L’équipe vient en effet d’assembler l’hélicoptère sur le ventre du rover Persévérance et les scientifiques se sont assurés qu’il est prêt à voler. Ce dernier peut recevoir et envoyer des données. Il sera alimenté par le rover mais pourra par la suite générer sa propre énergie à l’aide d’un panneau solaire. L’aéronef devrait ensuite effectuer une campagne de tests en vol pendant près de 30 jours.

Un lancement maintenu pour cet été ?

L’enjeu est de taille pour la NASA qui espère bien que cette tentative soit une préfiguration de futures missions non habitées avec des véhicules aériens. Pour préparer au mieux l’hélicoptère, la NASA a déjà effectué des tests dans une salle qui reproduit les conditions atmosphériques et la gravité de la planète rouge. L’ensemble des gaz ont été aspirées et remplacés par du CO2. L’objectif est créer une atmosphère 150 fois moins dense qu’elle ne l’est sur Terre.

Pour rappel, le lancement du rover devrait être effectué entre le 17 juillet et le 5 août et arriver sur Mars en février 2021. Il doit atterrir sur le cratère Jezero pour recueillir des échantillons. L’idée est aussi de rechercher des signes de vie ancienne en analysant les roches et les sols. Une mission très excitante donc et qui se placera dans les pas d’Opportunity qui avait largement dépassé les attentes des scientifiques.