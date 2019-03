La NASA montre que son hélicoptère destiné à la planète Mars peut voler

Il y a peu, Håvard Grip, responsable du contrôle des vols et de l’aérodynamique du projet au JPL déclarait : « Nous envisageons que les hélicoptères ouvrent la voie à de nouveaux types d’exploration sur Mars », précisant : « À l’avenir, nous pourrions imaginer faire des choses comme entreprendre une exploration régionale à l’aide de plusieurs hélicoptères, ou aller dans des zones inaccessibles ou biologiquement sensibles en utilisant de petits hélicoptères ».

La NASA a testé son hélicoptère martien

Chose promise, chose due, la mission Rover Mars 2020 dont le lancement est prévue en juillet 2020, prévoit un atterrissage sur Mars en février 2021 avec un nouvel outil d’exploration, à savoir un hélicoptère en plus des traditionnels Rover. Jusqu’à présent l’exploration de la planète rouge se faisait essentiellement soit par le biais de satellites en orbite, de sondes ou de Rover évoluant dans un périmètre plus ou moins restreint en fonction de la zone d’atterrissage et de ses capacités techniques.

La NASA souhaite donc entrer dans une nouvelle ère en utilisant des hélicoptères, dont on comprend immédiatement les avantages lorsque l’on connaît le sort qu’aura vécu Opportunity. Les hélicoptères peuvent se déplacer sur de plus grandes surfaces, offrent une vue aérienne plus adaptée pour faire de la cartographie ou pour faire des relevés à plusieurs endroits afin de mieux comprendre le sol martien. On parle d’hélicoptère, mais on se rapproche nettement plus d’un drone, puisque celui-ci ne pèse que 1,8 kilos et serait un peu plus gros qu’une balle de tennis, sur laquelle serait fixés, des batteries, une foule de capteurs, des panneaux solaires, etc. On pouvait découvrir au mois de mai dernier une vidéo de démonstration, ci dessous :

La NASA vient donc d’effectuer un test grandeur nature, pourrait-on dire, dans une salle reproduisant les conditions atmosphériques et de gravité de la planète rouge. Tous les gaz ont donc été aspirés et remplacés par du CO2 pour garantir une atmosphère 150 fois moins dense que sur Terre, avec un rayonnement reproduisant celui de Mars, le tout dans une gravité qui n’a rien à voir avec celle de notre plancher des vaches.

C’est donc non sans fierté que la NASA a publié une vidéo de ce succès. MiMi Aung, la responsable du projet, a indiqué : « La prochaine fois que nous volerons, ce sera sur Mars », soulignant : « En regardant notre hélicoptère passé au crible dans la chambre, je n’ai pu m’empêcher de penser aux véhicules historiques qui y sont passés. La chambre a hébergé des sondes comme Ranger Moon et Voyager jusqu’à Cassini, et chaque rover martien. Voir notre hélicoptère à l’intérieur m’a rappelé que nous sommes également en train d’écrire une petite partie de l’histoire de l’espace ».