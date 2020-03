La NASA annoncera le nom du rover Mars 2020 ce soir

Lors d’une conférence qui se tiendra aujourd’hui, la NASA dévoilera le nom officiel du rover de la mission Mars 2020. Au départ, plus de 28 000 propositions ont été soumises à l’agence américaine à l’occasion d’un concours lancé auprès d’élèves américains. La sélection a ensuite été réduite à 155 noms, là où celle-ci en comprend désormais neuf :

Clarity

Courage

Endurance

Fortitude

Ingenuity

Perseverance

Promise

Tenacity

Vision

Sur le site web de la NASA, il est possible de voir l’explication de chaque nom. On découvre par exemple qu’Ingenuity représente « les choses les plus remarquables dont l’humanité est capable. Elle [l’ingéniosité, NDLR] englobe la créativité, la découverte, l’intelligence et la pensée avancée ». La description de ce nom évoque aussi qualités et les réalisations dont l’être humain est capable. Celle-ci se termine par la citation suivante : « L’ingéniosité [ingenuity en anglais, NDLR] est ce qui permet aux gens d’accomplir des choses étonnantes, et elle nous permet d’élargir nos horizons jusqu’aux confins de l’univers».

La NASA annoncera sa décision ce jeudi 5 mars à 19h30, heure française. Il est possible de suivre l’annonce en direct sur le site de la NASA, YouTube, Facebook ou encore Periscope.

L’agence spatiale révèle régulièrement les avancées de son travail au public, faisant participer ce dernier à ses projets quand elle le peut. Il y a quelques mois, la NASA invitait les personnes intéressées par son travail à soumettre leur nom afin que celui-ci soit gravé sur une minuscule puce de silicium qui prendra place à bord du rover de Mars 2020. Plus de 10 932 295 personnes disposent désormais de leur carte d’embarquement direction Mars.

Quelle mission pour le prochain rover de la NASA sur Mars ?

Après un lancement en juillet et un atterrissage prévu pour février 2021, soit dans 134 jours, le rover devrait débarquer sur Mars en février 2021. Après un atterrissage sur le cratère Jezero, il se chargera de recueillir des échantillons qui seront ramenés sur la Terre par une future mission de la NASA.

Le rover recherchera également des signes de vie ancienne par le biais de l’analyse des roches et des sols sur un site très diversifié qui s’annonce prometteur.